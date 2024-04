Poderosa oración a San Vicente de Ferrer para atender una necesidad que no da espera

San Vicente de Ferrer inició su carrera El religiosoinició su carrera católica en la Comunidad de los Padres Dominicos, y debido a su inteligencia, a los 21 años fue profesor de filosofía en la universidad. Aunque tuvo que enfrentarse a diversas tentaciones y calumnias, demostró que seguiría la palabra del Señor, según 'Aciprensa'.

Durante un periodo de su vida, el apóstol tuvo algunas complicaciones de salud y estuvo al borde de la muerte, pero durante uno de sus días de reposo Jesús, San Francisco y Santo Domingo se le aparecieron para darle la orden de que se dedicara predicar en otros ciudades, pueblos, campos y países.

Después de esa aparición de Jesucristo, Vicente logró recuperar inmediatamente su salud y puso en marcha la misión que el Señor le había otorgado, por lo que se dirigió al norte de España, el sur de Francia, el norte de Italia y a Suiza para cumplir con su papel.

Gracias a este recorrido, el religioso logró convertir más de 10.000 personas judías y musulmanas al catolicismo, lo que representaba una gran dificultad porque las personas de estas religiones no suelen dejar sus tradiciones a un lado, de acuerdo con ‘Aciprensa’.

Oración para San Vicente de Ferrer

Gloriosísimo padre San Vicente Ferrer, bienhechor mío amabilísimo, convencido de la gloria y poder que gozas ante Dios, y que ejerces en favor de todos los que a ti acuden, y con confianza en tu bondadoso patrocinio, acudo humildemente a ti, y me postro ante tu santa imagen, como un hijo que busca el amor de su padre.

Acudo esperanzadamente ante tus benditos pies, lleno de pesares y tristezas, de angustias y desdichas, de enfermedades y miserias, lleno, en fin, de toda clase de necesidades en el alma y en el cuerpo. Acudo a ti con toda mi fe y toda mi confianza para que te dignes socorrerme, para que te apiades de mis sufrimientos y me concedas los favores que te pido: (haga su petición con mucha fe).

Ayúdame, pues, Santo mío, San Vicente bondadoso y clemente; intercede ante Dios misericordioso y preséntale mis ruegos y peticiones, aleja de mí las penas que me afligen y soluciona, te suplico, mis urgentes problemas y necesidades.

Benigno san Vicente Ferrer, te imploro con todo mi corazón que extiendas tu mano caritativa y me prestes tu consuelo y aliento en todas mis tribulaciones y sufrimientos, que no me dejes solo y sin pronta solución.

También te ruego me alcances que Dios el padre, el hijo y el espíritu santo me bendiga, preserve y guarde, que Él me conceda la gracia y la fuerza necesarias para servirle y cumplir su voluntad, que él me conceda la perseverancia para caminar siguiendo las huellas de su hijo, Jesucristo.

Amén.

