Exconejita PlayBoy revela detalles de la vida en la mansión de Hugh Hefner

Desde los años 70, la mansión PlayBoy se convirtió en una de las más famosas del mundo gracias a las lujosas fiestas que realizaba Hugh Hefner, dueño de la construcción y fundador de la revista para adultos PlayBoy.



Sin embargo, muchos detalles de la vida de Hefner -quien murió en 2017 a los 91 años - junto a las 'conejitas' aún se desconocen.



En ese sentido, Jenna Bentley, quien llegó a la mansión en 2007 cuando tenía 18 años, contó algunas de las experiencias que vivió mientras residía allí, así como también explicó ciertas reglas que las 'conejitas' debían cumplir.



Bentley, quien actualmente tiene 32 años, vivía en la 'Bunny House', el lugar contiguo a la casa en donde se encontraban las tres habitaciones principales del magnate, exclusivas para sus novias y esposas oficiales.



Bentley dijo, en entrevista con 'JamPress', que la mansión "era una casa de juegos Barbie de la vida real", pues contaba con cines, animales, camas elásticas, estilistas, entre otros lujos.



“Había un teléfono que llamamos 'Dial-a-Dream' porque podías presionar 0 y pedir lo que quisieras, en cualquier momento del día o de la noche. Por ejemplo, si quería papas fritas de McDonald's a las 3 a. m., saldrían a buscarlas", comentó.



Además, habló sobre las 'alocadas' fiestas que se vivían en la casa, en las que asistían una gran cantidad de celebridades. De hecho, la modelo recordó una fiesta en la que asistieron Angelina Jolie, Tommy Lee, Pamela Anderson y Dennis Rodman.



“Nunca habrá nada igual que sus fiestas. Quiero decir, la gente piensa que eran salvajes, pero eran más salvajes de lo que puedes imaginar (...) vi a muchas celebridades tener sexo allí", dijo Bentley.



A pesar las fiestas y los lujos, la modelo contó que no todo era 'color de rosa', pues las 'conejitas' debían cumplir estrictas reglas mientras vivieron junto a Hefner. Una de ellas era el toque de queda a las 9 p. m., que se hacía cumplir rigurosamente.



"No era como si fuéramos prisioneras, aunque si no llegabas al toque de queda terminabas durmiendo en el patio. Fueron muy estrictos al respecto", afirmó Bentley.



Adicionalmente, la modelo dijo que no podían tener novios, ya que "incluso conocer chicos era una razón para la expulsión inmediata".



Cabe resaltar que Bentley mencionó que tuvo que firmar un acuerdo de confidencialidad "muy, muy, muy férreo", por lo que no puede revelar muchos detalles de su vida en la mansión.

Por último, la modelo afirmó que, aunque no todo fue perfecto, está muy agradecida con Hefner, quien, según ella, "tenía un corazón gigante" y solía ser "agradable y amable con todos. Siempre hacía todo lo posible para que todos se sintieran cómodos".



“Fue un sueño hecho realidad vivir en la casa, sentías que eras especial y que Hef solo tenía ojos para ti. Cuando hay millones de chicas que quieren estar en la posición en la que estás, definitivamente te sientes importante", concluyó.

