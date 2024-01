Plásticos: ¿qué son los nanoplásticos y cómo pueden afectar la salud?

Los nanoplásticos son partículas de plástico con un tamaño inferior a los 5 mm nanómetros. Esto significa que son tan pequeños que no se pueden ver a simple vista, solo detectar con microscopios electrónicos.



Este material deriva, en parte, de la fragmentación de los macroplásticos, "que por su difícil degradación permanecen en el medio ambiente durante décadas, y especialmente en el medio acuático", de acuerdo con portal de seguridad alimentaria 'Elika'.

Por su tamaño y presencia en multiples elementos en la vida diaria, este material se puede colar en la cadena alimenticia y estar presente en los alimentos de origen marino, como pescados, crustáceos, moluscos y harinas de pescado, y en menor cantidad en otros alimentos como miel, cerveza o sal de mesa, por ejemplo.



Así mismo, pueden entrar al cuerpo a través de una simple botella de plástico con agua. Según un estudio reciente publicado por la revista científica 'Procedimientos de la Academia Nacional de Ciencias', PNAS, el líquido embotellado puede contener de 10 a 100 veces más trozos de plástico.



Esto es posible a causa de la liberación de partículas del material, que son tan imperceptibles a simple vista que no hay posibilidad de identificarlas, pero se sabe que ante cualquier movimiento bruco o rompimiento las moléculas se pueden soltar.

"Una posible explicación es que algunas partículas de este tipo se desprenden del envase de la botella durante el transporte o almacenamiento, las cuales quedan retenidas fielmente en la muestra de agua", señala la investigación, 'Imagen química rápida de nanoplásticos de una sola partícula mediante microscopía SRS'.



Por ejemplo, dentro del análisis se halló que un litro de agua contenía un promedio de 240.000 partículas de plástico de siete tipos, de las cuales el 90 % fueron identificadas como nanoplásticos y el resto como microplásticos".



¿Cómo afectan estas moléculas a la salud?

Si bien es cierto que los nanoplásticos se encuentran en varios alimentos y bebidas consumidas por el ser humano, el efecto que estas partículas pueden tener dentro del organismo aún no se ha determinado del todo.



De acuerdo con la 'Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria', EFSA, no se puede realizar una evaluación completa del riesgo, ya que no hay datos suficientes sobre la presencia de esas sustancias en alimentos, ni sobre su destino una vez llegan al tracto gastrointestinal y ni su toxicidad.



Sin embargo, algunos estudios están tratando de indagar las consecuencias que tienen las moléculas una vez traspasan la barrera intestinal humana, así como evaluar su capacidad de inducir diferentes tipos de daño en el ADN de las células o de generar estrés oxidativo.



Según el 'Grupo de Mutagénesis de la UAB', de la Universidad Autónoma de Barcelona, se ha encontrado que los nanoplásticos no provocan un daño significativo en el DNA, y tampoco pueden modificar las células, sin embargo, se halló que estás logran alcanzar su núcleo después de cierto tiempo.



Los nanoplásticos se encuentran en varios alimentos y bebidas consumidas por el ser humano. Foto: IStock

"Aunque los resultados indican que el NPS no causa roturas en el ADN ni es capaz de inducir alteraciones cromosómicas en las células Caco-2, su internalización es muy destacable. Así, después de 24h de exposición, no sólo se detectaron nanopartículas de NPS en el interior de las células, sino que éstas fueron capaces de alcanzar el núcleo celular", señala el análisis científico del grupo de investigación en la revista de la institución.



Pese a que la actividad "mitocondrial no se encontró afectada", sí se detectaron cambios estructurales a escala celular tanto en las mitocondrias como en el núcleo, así como la formación de vesículas con acumulación de nanopartículas, además de estrés celular. Muestras que los investigadores calificaron como efectos tóxicos leves.



No obstante, aclararon que este análisis celular "se convierte en un hecho relevante que propone futuras investigaciones sobre los efectos nanoplásticos en la salud en exposiciones prolongadas o crónicas".

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

