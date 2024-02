Plantas 'pet friendly' y las que no se deben tener en una casa donde hay mascotas

Incorporar plantas al interior de una vivienda no solo enriquece la estética del espacio con un toque de verde, vida y alegría, sino que también promueve un ambiente más saludable, ayudando a purificar el aire que respiramos.

Este beneficio, respaldado por estudios de la Nasa, señala a ciertas especies de plantas como aliadas en la mejora de la calidad del aire, contribuyendo así a reducir los niveles de estrés y ansiedad y a fomentar un mejor estado de ánimo.



Sin embargo, para aquellos hogares compartidos con mascotas, la selección de plantas se convierte en una tarea que requiere cautela.



Diversas especies pueden ser tóxicas para perros y gatos, ocasionando desde malestares gastrointestinales hasta problemas de salud más serios.

Diversas especies pueden ser tóxicas para perros y gatos. Foto: iStock

Plantas a evitar en hogares con mascotas



La selección incorrecta de vegetación interior puede representar un riesgo para nuestras mascotas. Entre las especies que se deben evitar se encuentran:

Bambú. Albahaca. Laurel. Lirios de la paz. Potus. Monstera deliciosa. Crotón. Ficus lyrata. Espatifilo. Sansevieria (o lengua de suegra). Poinsettia (o estrella federal). Aloe vera. Hiedra. Begonia maculata

Estas plantas, entre otras, han sido identificadas como potencialmente peligrosas para las mascotas, según la lista proporcionada por la American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA), la cual incluye tanto a especies de interior como de exterior.

Seguridad y belleza: plantas apropiadas para hogares con mascotas



A pesar de las restricciones, existen numerosas opciones de plantas seguras que no solo son compatibles con la presencia de mascotas, sino que también contribuyen a crear un ambiente interior saludable y estéticamente agradable. Algunas de las recomendaciones incluyen:

Calathea Orbifolia: Originaria de América del Sur, destaca por sus hojas grandes con un patrón de rayas plateadas y verdes. Prefiere luz indirecta y ambientes húmedos.

Palmera de salón (Kentia): Valorada por su elegancia y facilidad de adaptación a interiores, requiere luz indirecta y condiciones de humedad moderadas.

Caucho Bebé (Peperomia obtusifolia): Con hojas gruesas y de crecimiento compacto, esta planta es ideal para espacios pequeños y requiere poca luz directa.

Planta Araña (Chlorophytum comosum): Apreciada por su capacidad de purificar el aire y su resistencia, es ideal para principiantes y ambientes con luz indirecta.

Hoyas: Conocidas por sus flores vistosas y follaje ceroso, las hoyas crecen bien en luz indirecta y ambientes cálidos.

Pachira Aquatica (Árbol de dinero): Símbolo de buena suerte, esta planta tropical prefiere la luz indirecta y ambientes húmedos.

Pilea Peperomioides (Planta del dinero): Destaca por sus hojas redondas y crecimiento compacto, ideal para luz indirecta y temperaturas moderadas.

Además de estas, otras plantas seguras para el hogar con mascotas incluyen cactus, orquídeas, venus atrapamoscas, helechos de Boston y bromelias, ofreciendo una amplia variedad de opciones para aquellos que desean embellecer su hogar sin comprometer la seguridad de sus animales domésticos.

La elección consciente de plantas no solo garantiza la seguridad de nuestras mascotas, sino que también nos permite disfrutar de los beneficios terapéuticos y estéticos que la naturaleza ofrece en nuestros espacios de vida.

