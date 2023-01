La cantante venezolana Briella se hizo viral luego de asegurar que había encontrado varias similitudes entre una canción suya y la Sesión 53 de Shakira con Bizarrap.



“Creo que Shakira se inspiró de mi canción ‘Solo tú’ para hacer su Bizarrap Session. Mi canción la saqué hace seis meses y se hizo viral aquí en TikTok”, aseguró en un video compartido en dicha red social.

Y aunque la venezolana no se refirió directamente a un plagio, sí dio a entender que Shakira se pudo haber inspirado de su canción. Las declaraciones dieron paso a una polémica en redes, entre quienes opinaban que sí hubo plagio y quienes señalaban que era una simple casualidad en los acordes.



Ante este panorama, los internautas comenzaron a comparar la canción de Briella, llamada ‘Solo tú’, con temas musicales anteriores con los que podría coincidir en acordes.



En la lista entraron canciones como ‘Recuérdame’, de Caín Guzmán; ‘Married yo your Melody’, de Imanbek y Salim Ilese; ‘Dangerous in love’, de Secreto Number; ‘Me & the rhythm’, de Selena Gómez; ‘Tu turrito’, de Rei y Callejero Fino; ‘Tututu’, de May y Karen; ‘Soltera remix’, de Lunay, Daddy Yankee y Bad Bunny.

Los videos fueron compartidos por Yurguen oficial y ya se han viralizado. Uno de estos acumula más de 65 mil ‘me gusta, otro tienen más de 40 mil ‘likes’. En otra de las partes que compartió, incluyó canciones que sus seguidores le habían enviado, entre las que está ‘Llámame bebé, de Cris Mj, Young Cister y Pailita o ‘Far east movement’, de Rocketeer.



Sin embargo, ya los expertos han dado su opinión sobre las coincidencias en ambas canciones. Por ejemplo, Laura Galindo, analizó para ‘RTVC Noticias’ el tema de Shakira y Bizarrap y aseguró: "Ella dice que el coro es exactamente igual y sí, es exactamente igual. Pero les voy a mostrar algo. Resulta que hay una fórmula que existe en la música popular y es el acorde menor con séptima. Con esas notas, si uno las toca en orden con unas notas intermedias que se llaman notas de paso, pues da exactamente esa melodía", explicó.



“¿Qué pasa? Que eso es una fórmula que han utilizado muchos", agregó. Esa sería la razón real por la que tantos internautas han estado identificando dichas similitudes, sin necesidad de que todas se hayan plagiado.

