Lo que parecía una edificación más del barrio Crespo, en Buenos Aires, Argentina, terminó siendo la fachada de una enorme red de prostitución en la cual, el tenor español Plácido Domingo es señalado de ser cliente permanente.



El lugar, de acuerdo con las investigaciones policiales, era el centro de operaciones de la ‘Escuela de Yoga de Buenos Aires’, una supuesta organización que se encargaba de hacer limpiezas espirituales, o por lo menos eso era lo que creían los vecinos.



La fachada cayó cuando en un operativo, la Policía descubrió que era todo una red de explotación y tráfico sexual, en la cual estaban salpicados un buen grupo de poderosos, entre ellos, Domingo, nombre que tuvo eco, luego de desmantelar la estructura criminal.



Este hecho se una a otros tantos en los que ha estado involucrado el artista español, especialmente, por acoso sexual, uno de los más sonados, el relacionado con los testimonios de 11 mujeres jóvenes que habían recibido tocamientos por parte del cantante mientras este dirigía la Ópera de Washington.



El tenor fue relacionado con la banda delincuencial operante en Buenos Aires, pero también activa en los Estados Unidos, a través de unos audios en los que busca los servicios de trabajadoras sexuales, según también lo reseña el diario El país, de España.



El juez asignado al caso, de acuerdo con los audios que escuchó, el cantante ibérico habla con una integrante de ‘La Escuela’, a quien conocen como Mendy. Esta mujer y Juan Percowicz, líder de la secta detenido el pasado viernes, aceptan el encargo del hombre que realiza la llamada. Por la importancia del encuentro, Percowicz autoriza el uso del ‘Museo’, nombre con el cual se conocía al edificio del centro de Buenos Aires acondicionado para encuentros sexuales.



Una vez concretado el trato, Mendy vuelve a comunicarse con el jefe de la banda. “Ya me llamó y armó el engaño para que me quede en el hotel sin que los agentes se den cuenta”, le dice a Percowicz. “Qué degenerada que sos”, celebra su interlocutor, charla que también tienen los investigadores del caso.



Por el momento, ni el tenor, ni su representante ni nadie de su entorno se han manifestado sobre el escándalo.



ELTIEMPO.COM