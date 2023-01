Una reconocida pizzeria en Argentina desafió a uno de sus clientes luego de que este criticara el precio de los productos. Según él, era exagerado el costo de una pizza cuando “solo eran preparadas con agua y harina”.

El comensal, identificado como Claudio, denunció su inconformidad a través de las redes sociales, asegurando que dos mil pesos argentinos (más de 48 mil pesos colombianos) era un costo excesivo. El video se hizo viral y llegó a manos de la pizzería Via Apia.

El community manager del establecimiento decidió retar a dicho cliente para poder demostrar que las pizzas no solo se preparan con agua y harina. Si Claudio lograba superar el desafío iba a tener consumo gratis de por vida.

El curioso reto: hacer una pizza solo con agua y harina

Claudio tenía que preparar una pizza solo con agua y harina en tan solo una hora, pero, no podía utilizar más ingredientes, colaboración de otras personas, electrodomésticos, hornos u otros utensilios.



“Hoy nos escribió Claudio y le tuvimos que dejar algunas cosas en claro. Claudio piensa que la pizza se hace con agua y harina, pero está equivocado. Bueno, que sea feliz”, se puede leer en la cuenta de Twitter del establecimiento.



Hoy nos escribió Claudio y le tuvimos que dejar algunas cosas en claro.

Claudio piensa que la pizza se hace con agua y harina.

Claudio está equivocado. Pero bueno, que sea feliz. pic.twitter.com/Vu2dEuL9f8 — Via Apia (@ViaApiaPizzeria) January 20, 2023

Tras desafiar al comensal, Via Apia publicó una imagen en la que solo había agua y harina, con un letrero que decía: “Para Claudio”.



Aunque los empleados de la pizzería estuvieron esperándolo todo el día, jamás se presentó a cumplir el reto. No obstante, el desafío terminó siendo todo un éxito para los demás consumidores de Via Apia, ya que el restaurante decidió lanzar un 15 por ciento de descuento en todas las pizzas a nombre de Claudio.

Claudio, ya están tus cosas en el mostrador. A las 19hs abrimos. Si no tenés la dirección, es Pellegrini 961... Hasta las 1 más o menos te esperamos. 🍕 ♥ 🔥 #HARINAyAGUA pic.twitter.com/5pftdyrq7u — Via Apia (@ViaApiaPizzeria) January 20, 2023

“Visto y considerando que Claudio no vino. Sale la promoclaudio: 15% de descuento en pizzas si las vienen a pedir al mostrador el nombre de Claudio”, expresó Via Apia.



Los diferentes tuits de Via Apia se hicieron virales, lo que generó múltiples comentarios en apoyo a la pizzeria: “¡Tremenda respuesta con reto incluido! Si hubiera una respuesta así de contundente para las personas que tienen ideas equivocadas e irracionales, otro sería este mundo” y “Tienen razón en todo y la pizza de ustedes es buenísima y no es cara para nada”.



Visto y considerando que Claudio no vino. SALE LA #PomoCLAUDIO!!!

💥 15% de descuento en pizzas si las venís a pedir al mostrador a nombre de Claudio💥

⏳A las 00hs termina 🍕 ♥ 🔥 pic.twitter.com/LrJbNJ95qI — Via Apia (@ViaApiaPizzeria) January 21, 2023

Sin embargo, no faltaron los mensajes en contra del community manager de Via Apia: “Hacer bullying a alguien que se quejó de los precios (...) ¡Ojo, te van a denunciar! Además, no cae bien, hagan pizzas y dejen las redes sociales, que les va bien con eso, no vaya a ser que se les de vuelta la tortilla, la delgada línea de las redes sociales”.

KAROL TATIANA RODRÍGUEZ SORACÁ

Redacción Tendencias