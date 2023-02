Ver vacantes de empleo circular por las distintas plataformas digitales es bastante recurrente, pues las empresas intentan reclutar personal con las aptitudes suficientes para tomar el cargo. Sin embargo, un restaurante de Ohio, Estados Unidos, se hizo viral por su particular manera de ofrecer trabajo, pues solicita personas “no estúpidas”.



El anuncio empezó a hacerse viral en Twitter, donde miles de internautas comenzaron a repostear la imagen con el anuncio de Santino’s Pizza. El peculiar comunicado se habría dado porque un par de meses antes el comercio sufrió un fuerte incendio provocado presuntamente por trabajadores del lugar.



“Ahora contratando: personas no estúpidas”, dice el cartel que ya es tendencia en todo el mundo. Jayden Dunigan, uno de los dueños del restaurante, habló con el portal ‘Wsyx’ y aseguró que se trataba de una broma, aunque si quería dejar claro su mensaje.



“Muchas de las personas que hemos contratado, simplemente, no quieren trabajar, no hay una ética del trabajo detrás de ellos, así que ese es el significado detrás del ‘no estúpido’”, comentó.



Este es el anuncio que se hizo viral "Not stupid people" Foto: Twitter: @StephanieWSYX

El hecho no ha causado buenas sensaciones entre la comunidad digital, que ha dejado su punto de vista desfavorable en la caja de comentarios. Es más, según dijo Dunigan, les están haciendo bromas constantes desde que se hizo público su anuncio en internet.



“Fueron unas 10 pizzas. Hicimos el pedido, volvió a llamar, habló con uno de nuestros empleados y le dijo que nuestra pizza apesta y cancelará la orden”, expresó el dueño del lugar, quien finalizó diciendo que era un pedido de más de cien dólares (492 mil pesos).



“Si esa es la primera impresión que elige dar como propietario de un negocio, no se queje cuando sus empleados se vayan”, “las prácticas de contratación honestas siempre son las mejores”, son algunos de los comentarios divididos de usuarios de plataformas digitales.



