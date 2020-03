Dolor en la familia de Piter Albeiro por el fallecimiento de su padre

Este lunes, el reconocido humorista Alejandro Leiva, más conocido como Peter Albeiro, compartió con sus seguidores a través de sus redes sociales la noticia del fallecimiento de su padre. Además, aseguró que es un momento doloroso para toda su familia, en especial, por el momento de aislamiento que se vive en el mundo entero.

De acuerdo con el mensaje del comediante, su padre falleció este domingo, a causa de un cáncer que padecía desde hace ya algunos años. Para Piter lo más doloroso ha sido no poder estar juntos como familia para apoyarse en este difícil momento.



"Ayer (domingo) murió mi papá de un cáncer, no pudimos despedirlo unidos en familia, no pudimos abrazarnos y decirnos que estamos juntos", escribió en sus cuentas de Instagram y Twitter.

Y añadió que pese al dolor de no poder estar reunidos como familia, mantiene su fe y ora para que nadie más pase por una situación parecida, sobre todo, en este momento de cuarentena.



"A veces la vida es cruel, los planes de Dios no siempre son nuestros planes, pero hoy desde la distancia sufro, lloro, y oro porque no les pase a uds", concluyó.

El padre del humorista tenía cáncer desde hace un tiempo atrás, de hecho, fue en 2018 cuando los seguidores de Piter se enteraron de la difícil situación por la que estaba atravesando esta familia.



Tras ser el ganador de la primera edición de MasterChef Celebrity, en una entrevista que le realizaron en el programa El Desayuno del canal RCN, el comediante abrió su corazón y habló sobre la enfermedad de su padre.



"Mi papito está muy delicado de salud. Mi papito tiene un cáncer hace ya rato" y añadió, “Le cuesta trabajo hablar, entonces, casi no tengo tiempo de hablar con él” aseguró en ese entonces.



