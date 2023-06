El reconocido comediante, Piter Albeiro estuvo entre las celebridades colombianas más populares en 2018, tras su paso por el reality de cocina 'Master Chef Celebrity'.



Y es que no fue para menos, pues el famoso entró al programa como uno de los participantes más inexpertos del mundo de la gastronomía y salió como el ganador de la primera edición del show, emitido por el canal 'RCN'.

Lo que en principio parecía que iba a ser un proyecto de corto alcance, terminó por convertirlo en unos de los mejores cocineros de la televisión.



Según la revista 'Vea', Alejandro Leiva, como es su nombre de pila, aprovechó los momentos de descanso para aprender las técnicas y reforzar los platos del mundo de la cocina con el chef del hotel en el que se hospedó durante su participación en la producción.



Es así que con práctica y disciplina, el humorista logró mantenerse dentro de la competencia hasta su momento final, que sin duda sorprendió a más de un colombiano.

Ser ganador del premio mayor no solo le dio reconocimiento como chef, sino también le proporcionó un capital cercano a los 152 millones de pesos.



La mayor parte de la bonificación la invirtió como inyección de capital a la empresa que tiene en Estados Unidos, la cual se dedica a la renta de vehículos. El resto lo destinó a obras sociales.



“Soy juicioso con el dinero e invertí una parte en mi compañía de renta de carros (...) Siempre he dejado algo para obras sociales, aunque no me gusta hacerlo para tomarme fotos, de verdad las hago de corazón. Que no se sepa es mejor”, dijo Leiva en entrevista con la revista 'Vea', en ese entonces.



Así que una vez finalizada su participación en el reality, el humorista regresó a Norteamérica para seguir manejando su negocio de alquiler de autos que opera en las ciudades de Miami, Orlando y Fort Lauderdale.



Además de rentar vehículos para los turistas, también renta yates para fiestas de todo tipo, de acuerdo con la revista ya citada.



No obstante, Piter Albeiro sigue presentando su show como comediante en alternancia con su empresa cada vez que puede. De hecho, este mes de junio visitará Orlando, Dallas, y Houston, entre otras ciudades estadounidenses.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

