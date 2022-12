En la plataforma de TikTok se ha vuelto viral el video de un perro pitbull atacando un carro Tesla con su dueña adentro. La usuaria @Toodiesangelxx fue quien compartió este corto clip titulado “Un pitbull se comió mi tesla”.

En las imágenes se puede apreciar que la dueña del vehículo está adentro del auto con su perrito, mientras que afuera hay un gran pitbull que se asoma por la ventana y con su hocico desprende una parte de esta. También, se evidencia que mordió la parte de las puertas y de los guardabarros.



(No deje de leer: ‘No tenemos comunicación’: Clara Rojas sobre su relación con Íngrid Betancourt).



Este video actualmente tiene más 17 millones de reproducciones y, como era de esperarse, los internautas han realizado todo tipo de comentarios y en su mayoría le preguntan a la mujer porque no movió el carro o llamó a la policía.



“Lmaooooo la forma en que te sentaste allí y grabaste cuándo podrías haberte ido”, “No sé qué es más impresionante! Si su fuerza, la sangre, o que el carro es literal una lata”, “¿Qué hicieron con el perro? ¿El perro de quién es? Tengo muchas preguntas. ¡Por favor danos una hora de cuentos!”, se lee en los comentarios.

Ante la gran ola de preguntas, la mujer realizó varios videos explicando la situación. Primero, mostró que al lugar llegó la policía, sin embargo, se puede ver que esta no fue de gran ayuda, pues se ve al uniformado quieto al lado de su auto, mientras la mujer le reclama.



Asimismo, explicó que en un momento intentó mover el carro, pero el pitbull la perseguía y explicó que lo hacía con el fin de salvar su carro y no de matar al animal. También, confesó que por un momento pensó que lo había atropellado, pues escuchó un grito, pero no le pasó nada al canino.



(Siga leyendo: ‘Estoy tan harta de luchar’: ‘La Segura’ habla de sus problemas de salud).

Por último, explicó que el ataque del perro inició cuando ella estaba afuera del auto y la persiguió porque no tenía el collar puesto. Así que ella lo único que pudo hacer fue correr a su auto con su perro y resguardarse. También, comentó que el dueño del perro salió herido, pues al tratar de controlar al animal este lo mordió.



(Lea también: Elon Musk fue abucheado después de subir a escenario de Dave Chappelle).



La mujer compartió un chat con el dueño y este le comentaba que él lo había criado desde que era un cachorro y nunca lo había visto comportarse de esa manera. Asimismo, le ofreció pagar todos los daños ocasionados, pues se sentía muy mal por esta situación.

Más noticias

María Manotas responde a quienes le dicen que está gastando la plata de su ex

Esposa de periodista que murió en partido del Mundial de Qatar rompe su silencio

En fotos: así luce hoy el lugar en el que sobrevivía ‘María, la del barrio’

Así vivió Melina Ramírez la ruptura con Mateo Carvajal

TENDENCIAS EL TIEMPO