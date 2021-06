Hasta en Instagram de esposa de Pitana critican arbitraje con Colombia

En la noche de este miércoles 23 de junio se presentó una polémica a raíz de una decisión de Néstor Pitana, el árbitro que ofició el encuentro entre la Selección Colombia y Brasil, por la cuarta jornada de la Copa América 2021.



Para muchos el encuentro, que quedó 2-1 a favor del gigante sudamericano, se vio condicionado por la decisión que tomó el arbitro argentino al minuto 77.



En resumen, una jugada de Neymar impactó en el juez y, si bien Pitana ‘amagó’ con detener el partido y dar bote a tierra, al final permitió que la jugada continuara y Brasil terminó anotando el gol con el cual empató el encuentro.



Muchas han sido las críticas que ha recibido el arbitro y la Conmebol a raíz de esta jugada que, para muchos, condicionó a los jugadores de Colombia. Hay quienes argumentan que cuando el esférico toca a alguien del cuerpo arbitral, al menos en teoría, el juego debe interrumpirse.



Otra de las personas que se han visto afectadas por esta situación ha sido la esposa de Pitana, Romina Ortega, quien ha recibido miles de criticas en su cuenta oficial de Instagram, red social en la que tiene más de 170 mil seguidores.



Varios colombianos han aprovechado la popularidad de la mujer para dejar su opinión frente al arbitraje de Pitana en el encuentro de la tricolor contra Brasil. "Pitana pésima pitada en Brasil- Colombia", "Pitana, el que pita si hay plata", "La parejita de payasos", "Su marido es un vendido", son algunos de los comentarios que se leen en una publicación en la que la modelo sale junto a su esposo.



Otros le han escrito en fotografías en las que no aparece junto al juez, pidiéndole que le le hable a su esposo sobre el mismo tema: "Dígale a su esposo que aprendas a pitar", "Dile a Pitana que estudie el reglamento", "Ya leyeron el reglamento y lo hizo mal, ojalá lo sancionen por que estas cosas no deberían pasar dile por favor que no sea así y aprenda a hacer su trabajo", se lee en los mensajes.



Cientos de colombianos han dejado comentarios en las fotografías de la modelo. Foto: Captura de pantalla

Ortega, quien es madre de una pequeña niña, está casada con el polémico arbitro - quien fue considerado como el mejor del mundo hace tres años - desde febrero de 2018. Sin embargo, aclaró que desde hace 8 años están juntos.



La modelo fitness e influenciadora tiene una cuenta en la reconocida plataforma OnlyFans, en la cual tiene muchos más fanáticos que en Instagram. La famosa publica contenido erótico y sexual, por el cual sobra una membresía de 25 dólares por mes (aproximadamente 94 mil pesos colombianos).



Anoche, en medio del partido de Colombia, Ortega publicó varias historias en su Instagram respondiendo las preguntas de sus seguidores. Tras asegurar que siempre ve los partidos que dirige su esposo, la modelo rechazó los reclamos de los jugadores del combinado nacional contra Pitana.



"No empecemos con polémicas. ¡Vamos, jueguen!", escribió junto a una grabación del momento de la decisión. Después respondió al insulto que le dejó un internauta en la caja de preguntas, en el que aseguraba que Pitana era una "rata", y aprovechó para defender al arbitro.



"No se gasten en insultar. Gracias a Dios tuve unos padres que me enseñaron a respetar. Para mi el arbitraje estuvo perfecto. En la cancha se juega", escribió.

¿Qué han dicho expertos acerca de la jugada?

Diferentes personalidades del fútbol discuten y dan argumentos sobre la anotación que convalidó el central, luego de que la pelota pegara en su cuerpo.



"No puede ser que un árbitro y otros en el VAR, no puedan ver que cuándo golpea el balón en el juez e influya en la conducta de los jugadores, se deba parar e invalidar. Muy mal @CONMEBOL", dijo el analista arbitral Rafael Sanabria.



"Lo de Pitana es una vergüenza, qué pena por Colombia!", trinó el exfutbolista Iván Zamorano.



"Cuando el balón pega en el árbitro… se debe cortar el juego si el balón cambia de posesión de equipo… o genera oportunidad manifiesta de gol… pésima ubicación de Pitana pero el balón va a la punta y la posesión es del mismo equipo", escribió el exárbitro internacional Javier Castrili.



