Debido a su deseo de iniciar una carrera como solista, Llane, anterior integrante de la agrupación Piso 21, decidió separarse de sus compañeros. Desde entonces, no se han visto o por lo menos los medios de comunicación no han podido captarlos juntos.



Sin embargo, durante un reciente evento en Miami, los artistas se reencontraron. Así fue el momento.

De acuerdo a una publicación de ‘La Red’, los músicos, quienes se separaron hace más de tres años, fueron a un evento de Spotify y el Barcelona F.C., en el cual cruzaron caminos.



En primera instancia, se ve a Pablo Mejía Bermúdez conversar con el exintegrante. Luego Juan David Huertas le da un fuerte abrazo entre risas y por último el cantante David Escobar se acerca al solista.

Además del fraternal saludo, Lorduy usó sus redes sociales para mostrar la cercanía entre los artistas.



"Yo les quiero mostrar con quién estoy", dijo Lorduy en el metraje. A lo que Llane respondió: "Papi te quiero".



Es importante resaltar que Llane ya no estaba en el grupo cuando Lorduy se unió a la banda. Sin embargo, según se logra ver en la grabación, los cantantes tienen una muy buena relación.



Por lo pronto, los cinco tienen una gran amistad, fruto de una relación que cultivaron por más de 10 años.



“Mi vida con mis hermanos de Piso 21 ha sido increíble. No me puedo quejar de nada. Todas las metas que siempre nos propusimos las cumplimos… Después de 12 años siento en mi corazón que quiero empezar mi propio camino; expresar mi arte de una manera íntima y más personal“, dijo Llane el 3 de febrero cuando anunciaba su salida.

