Con motivo del Día del Padre, que se celebró el domingo pasado en Colombia, Pirry compartió un conmovedor mensaje en sus redes sociales.



El video lo grabó hace unos cuantos días, durante un viaje que realizó al océano y en el que no pudo contener el llanto.



En el mensaje se manifiesta “agradecido con la vida” y cuenta que extraña profundamente a su padre fallecido. El periodista quiso aprovechar esta fecha para dejar una reflexión a su seguidores diciendo en el video que título: “Una lágrima de felicidad y otra de dolor en este Día del Padre”.



En la grabación dice que hace unos días tuvo un encuentro maravilloso en el océano, “tanto que al salir del agua no pude contener las lágrimas de felicidad. Pensé mucho en mi padre en ese momento, y en que ojalá me estuviera viendo.”



Además, escribió en la primera parte de su texto que: “Hoy Día del Padre, cuando la tristeza se quiso apoderar de mí, recordé ese momento y que lo había guardado en el celular. Revivirlo me llenó de consuelo y alegría”

Para finalizar, Pirry invitó a sus seguidores a saludar a sus padres en este día, “Espero que no les parezca tonto y se los dejo con mucho cariño con un mensaje: ‘¿ya le dijeron a su padre que lo aman, están peleados con el?’ Recuerden que nada es para siempre”.



El periodista recibió muchos comentarios en apoyo a su mensaje, incluso, un grupo de usuarios le agradecieron sus palabras al sentirse identificados con él.

