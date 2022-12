El periodista y documentalista Guillermo Arturo Prieto La Rotta, más conocido como ‘Pirry’, recordado por su programa ‘Especiales Pirry’, estuvo de viaje en México, en donde tuvo la oportunidad de fotografiar ballenas y presenciar un gran espectáculo marino.

"Una de las escenas más delirantes que haya podido ver en mi vida y una de las mejores fotos que le he visto (...) El momento exacto en que, frente a nosotros, una ballena bryde penetra un banco de sardinas, dando la extraña sensación de ser un gigante con cola de ballena y cuerpo de sardinas”, escribió en una de las publicaciones de Instagram, en la cual compartió la bella escena.

(Además: 'No puedo con su flacura, con su delgadez': Catherine Siachoque a Miguel Varoni).

“Me siento uno de los hombres más ricos del mundo, no en sustancia, pero tampoco en dinero. Algunas de las cosas que la vida me ha regalado, el dinero no las puede pagar. Esta imagen de una ballena de bryde cuando se comía una bola de sardinas es algo que nunca me imaginé tener frente a mis ojos, me sentía como en una película”, comenzó diciendo el periodista en un video compartido en redes.

Y a pesar de haber aceptado que tuvo una gran experiencia en su viaje más reciente, en su regreso a Colombia se llevó un sinsabor que lo ha tenido preocupado. “Pero la felicidad no es entera. Regresando de este viaje, de México hacia Bogotá, se me perdió mi maleta de mano”, afirmó en el clip.

Pero, más allá de los objetos de valor o el dinero que se encontraba dentro del equipaje, pidió que le devolvieran las memorias en donde estaban guardadas las fotografías del viaje: “En esa maleta está mi computador, la cámara chiquita, mis tarjetas de memoria con las fotos. El computador ni la cámara me importan, me interesan las memorias, las fotos. También está mi pasaporte viejo, en el que tengo la visa americana, no es vigente pero ahí está la visa”, recalcó.

(Puede leer: Mujer renuncia en su primer día de trabajo porque no le dieron el día libre).

En el video, que cuenta con más de 8 mil 'me gusta', le pidió a sus seguidores que lo contacten si encuentran la maleta: "Si alguien lo vio, lo encontró o de casualidad tienen alguna información, puede llamar al número +57 3162685645", señaló.

Más noticias

-‘Me ganó el sentimiento’: Julión Álvarez tras aparecer ebrio en concierto

-Mujer de 90 años que comenzó la universidad en 1951 se gradúa 71 años después

-La historia de Aura Cristina Geithner que hizo llorar a Carolina Cruz

Tendencias EL TIEMPO