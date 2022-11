Guillermo Alberto Prieto la Rotta, más conocido como ‘Pirry’, se ha logrado hacer un nombre en el mundo del periodismo y de la industria audiovisual gracias a sus participaciones como presentador en varios programas de aventuras, sátira política y opinión.



En 2001, ingresó al canal ‘RCN’ y desde entonces su popularidad creció de manera exponencial por haber logrado posicionarse en la pantalla chica con ‘El mundo de pirry’ y ‘Especiales Pirry', que estaban en horarios de gran audiencia. A pesar del éxito de este espacio, el 26 de abril de 2015 se emitió el último capítulo del programa que el mismo dirigía, libreteaba, conducía y presentaba.



Desde entonces, se ha dedicado al mundo de las redes sociales, donde cuenta con una comunidad de más de dos millones de personas a quienes les muestra su contenido de viajes enfocado a la preservación del medio ambiente en Colombia y el mundo.

Sin embargo, a pesar de que ha adquirido una gran repercusión en las diferentes plataformas digitales, hace pocos días se viralizó un video del presentador en el que pedía ayuda a su audiencia virtual para poder conseguir algunos patrocinadores que lo ayuden a seguir adelante con sus proyectos.



“Auxilio busco ayuda”, fueron las palabras que se alcanzaron a leer al inicio de un publicación que ya cuenta con más de 500 mil reproducciones y 25 mil “Me Gusta”.



“Hay gente que me dice que soy rico y no, yo no soy rico. Básicamente yo trabajo para hacer esos viajes, o sea yo trabajo para trabajar más, pero es que amo ese trabajo. Yo ya no podría viajar si no es con una cámara y sin capturar una historia para contar”, dijo.



“Yo no quiero que me den plata, yo vivo de mi carrera y de ahí saco (...) En este momento con esto del dólar la situación no es tan fácil y yo necesito patrocinadores. Entonces si le gustan estos contenidos los invito, a difundirlos y a compartirlos, sobre todo este de hoy porque estoy buscando patrocinadores”, agregó.



‘Pirry’ argumentó que no es solo viajar por viajar, pues hay mucho trabajo detrás de cada escena y de cada momento registrado. Así mismo, expresó que su mensaje principalmente está dirigido a una empresa de dispositivos audiovisuales, a la cual busca llamar su atención para realizar un canje colaborativo.



Jaime Eduardo Paz Paredes

Redactor Tendencias