Pirry habla de su batalla contra la depresión

Uno de los periodistas de investigación colombianos más recordados por los televidentes es Guillermo Arturo Prieto La Rotta, quien es más conocido en los medios de comunicación como ‘Pirry’.



El también escritor y fotógrafo retrató diferentes historias nacionales en su programa ‘Especiales Pirry’, emitido inicialmente en el 2002 y transmitido durante 13 años en el canal de televisión privado ‘RCN’.



Sin embargo, Prieto ha compartido en sus redes sociales que ha sido diagnosticado desde hace años con depresión y ansiedad. Debido a estas enfermedades ha modificado sus prioridades y ha entendido que su salud mental está primero.



En entrevista con el medio nacional ‘Publimetro’, el periodista compartió algunos detalles de cómo ha tratado su padecimiento, el cual llegó a generarle insomnio severo como síntoma.



Al hablar de cómo ha sobrellevado su diagnóstico desde el 2013 menciona que ha enfrentado momentos difíciles, pero lo más complejo fue entender desde el inicio que padecía una enfermedad.



Agrega que, adicionalmente, consultó tanto a psiquiatras como psicólogos para empezar a ser tratado al respecto. Sumado a que buscó tratamientos alternativos como el mindfulness, ejercicios de respiración y la actividad física para liberar energía.



“La felicidad son momentos y la vida tiene preocupaciones y momentos difíciles, pero de pronto me levanté un día y dije: ‘llevo seis meses o no sé cuantos meses en los que todos los días es un sufrimiento. No estoy bien ni un solo momento del día. No sonrío. Ando todo el día de mala cara, en mala relación con mis compañeros de trabajo y sintiéndome miserable. ¿Esto qué es?’”, puntualizó Guillermo al hablar de los comportamientos de alarma que le llevaron a pedir ayuda.



Mencionó además que la constante presión en la que vivía influyó también, debido a las denuncias públicas que realizaba y las investigaciones que en algunos casos llegaron hasta a causarle amenazas.



“Uno en este trabajo del periodismo paga un costo psicológico, uno ve demasiada realidad dura, la realidad de la guerra, de la pobreza, de la miseria. He estado en las zonas de guerra más terribles. Eso le empieza cobrar a uno factura. Cuando tenía el programa fui intimidado jurídicamente. Por más que uno diga “es que me autocontrolo y respiro”, no. Eso hace un impacto horrible y lo va acabando, si uno no hace un stop y toma medidas. Esto lo puede consumir completamente”, afirmó.



