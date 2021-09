'Ardí de la rabia': Pirry explicó por qué se fue de 'RCN'

Guillermo Arturo Prieto La Rotta, más conocido en Colombia como Pirry, trabajó durante 13 años con el canal 'RCN'. En el año 2000 ingresó como presentador de la copa extrema Sprite y como libretista del programa 'Francotiradores'.



Un año después comenzó a hacer crónicas para el informativo 'Noticias RCN', desde donde nació 'El mundo según Pirry', programa que más adelante cambió su nombre a 'Especiales Pirry'. A pesar del éxito de este espacio, el 26 de abril de 2015 se emitió el último capítulo del programa que dirigía, libreteaba, conducía y presentaba Guillermo.



(Lea también: 'Es la primera vez que amo': Linero reveló por qué que no habla de su novia).

El boyacense, que es el único colombiano que ha sido nominado al premio EMMY internacional en la categoría de mejor documental, concedió una entrevista al portal de noticias 'Pulzo', en la que contó que la decisión de cancelar su programa fue tomada por directivos de 'RCN', de quienes no se refirió con nombres el periodista.



"Me dijeron: ‘No, es que tú no vas más’. Ardí de la rabia no tanto por mí, sino por 20 periodistas que trabajaban conmigo y se quedaron sin trabajo en ese momento; me dio mucho ardor”, relató el también libretista, fotógrafo y escritor.



Aunque no es algo confirmado, existen rumores que señalan que la salida del aire del espacio televisivo de Pirry se dio debido a que en sus investigaciones se presentaban opiniones contrarias a las del Gobierno Nacional. En todo caso, el boyacense asegura que la cancelación del espacio televisivo llegó “sin ninguna explicación”.



(Le puede interesar: Pirry habla de su batalla contra la depresión).

En su momento, el periodista dijo que la razón de la cancelación del programa era debido a que quería tomarse un año sabático para dedicarse a viajar, estudiar y desarrollar otros proyectos personales.



“Es una cuestión más de que el trabajo se me estaba convirtiendo en ‘trabajo’ y eso no me gusta. Me iba a ir desde hace varios años pero me escribían sobre casos y decía, ‘si esto sale, me quedo otro año’, y salía. Hasta que me tocó decir públicamente que me iba para no poder echarme para atrás”, aseguró en ese entonces.



También contó que cuando volviera de su viaje iba a retomar su trabajo con 'RCN'. Efectivamente, cumplió su compromiso y volvió para hacer un nuevo programa de investigación periodística.



(Le recomendamos leer: La razón por la que Chris Carpentier tuvo parálisis corporal por un mes)

Ardí de la rabia no tanto por mí, sino por 20 periodistas que trabajaban conmigo y se quedaron sin trabajo en ese momento FACEBOOK

TWITTER

Se hizo un piloto, contrataron a 21 periodistas y comenzaron con las investigaciones, no obstante, según relató en 2017 "tras un silencio por parte del canal nos llamaron y nos dijeron que no saldría al aire. Nos dijeron que habían analizado la estructura y que la parrilla del domingo estaba funcionando bien”.



"Veníamos haciendo un tema sobre víctimas, líderes asesinados, corrupción, sobre el cartel de la hemofilia, el cartel de los enfermos mentales, trabajando mucho en Quibdó y el resurgimiento del Paramilitarismo y como ellos estarían ocupando los territorios que dominaban las Farc”, dijo Pirry en ese entonces, asegurando que no le consta que sean reales los rumores que indican que el Presidente del Congreso de ese entonces, Mauricio Lizcano, había presionado a 'RCN' a cancelar el espacio.



(Además: ‘Nunca he tenido una novia de clase alta': Jhonny Rivera).

¿Qué hace Pirry actualmente?

Actualmente, el periodista y documentalista, de 51 años, tiene un canal de YouTube con más de 300 mil seguidores en el que habla de temas de actualidad política, social y económica de Colombia. De acuerdo con estudios de Google, en 2018 Pirry ocupaba el primer lugar entre los 10 mayores influenciadores del país.



Además, tiene un nuevo espacio en el canal 'Red Más Tv', en el cual se trasmite ‘El efecto Pirry’. En este programa Guillermo continua realizando su labor periodística.



Adicionalmente, el cronista está incursionando en teatro y desde el miércoles 8 de septiembre se estrenó su obra ‘Pirry, a las puertas del infierno’, la cual se presenta en el nuevo Teatro de ‘Juanpis Gónzalez’, del Centro Comercial Santa Fe, en Bogotá.



(Siga leyendo: Karol G fue a concierto de Aventura y terminó cantando con Romeo Santos).



Tendencias EL TIEMPO