Al famoso Pirry lo picaron las abejas y la cara le quedo 'de terror'

El periodista Guillermo Arturo Prieto, conocido como ‘Pirry’, emprendió hace unos días una expedición hacia la Serranía del Peligro, ubicada en Arcabuco, Boyacá. Hasta ahí todo normal, pues es reconocido por tomar riesgos y practicar deportes extremos, con lo que no contaba era con que en el viaje lo iban a picar abejas en el rostro, lo más grave del episodio es que ‘Pirry es alérgico y su salud pudo estar en riesgo al sufrir un choque anafiláctico.

Con su particular humor, el periodista compartió con sus casi dos millones de seguidores que tras el incidente parecía “sacado una película de miedo”, imágenes que por supuesto preocuparon a sus seguidores. (Le puede interesar: La colombiana de Victoria’s Secret es novia del cofundador de Uber)



En varias fotos se puede observar su cara llena de picaduras de abeja, así como la hinchazón del rostro del creador de contenido. También compartió varios videos con mensajes como “hinchado, picado por las abejas y raspado hasta el 5#6%... ¿pero que se podía esperar?”, “estábamos escalando en la Serranía del peligro”, aseguró con gracia.



No obstante, Pirry hizo énfasis en que este episodio lo había puesto a reflexionar. “Ayer me picaron las abejas, soy alérgico y es un riesgo cuando salgo al campo, que debería hacer? Quedarme encerrado? . Aquí les dejo esta foto de hoy y un video con un pequeño mensaje para estos tiempos turbulentos, mi manera de ver la vida, cuéntenme que piensan, se los comparto sin pretensiones, solo por que este fin de semana con lo que me pasó pensé mucho en esto”, escribió en Instagram (También: Reykon protagonizó acalorada pelea con boxeador profesional en EE. UU.)

Aquí el vídeo que publicó el periodista en su cuenta de Instagram

Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores, pero el reconocido periodista dejó la duda sobre qué hizo para evitar que su reacción alérgica dañara su viaje, pues mientras los animales lo picaron él se encontraba trepado en la ropa. “Adivinen qué me tocó hacer para no sufrir un shock anafiláctico y que se me cerrara la garganta?”, comentó.

