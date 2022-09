El comediante Julián Madrid, conocido como ‘Piroberta’ por su participación en el programa ‘Sábados Felices’ sufrió un accidente tras finalizar un evento en Arauca. De acuerdo con las imágenes compartidas, la camioneta de color blanco en la que iba se salió de la vía y terminó en una zanja.

Siempre fue bastante el recorrido que hicimos y vean hasta dónde fue a dar el carro FACEBOOK

TWITTER

El arquitecto de profesión tuvo un fin de semana movido: se había presentado en Cali en el Día del Amor y la Amistad y luego viajó hasta Fortul para hacer reír a más de una persona en la noche del domingo, 18 de septiembre.



Al día siguiente, en horas de la mañana, decidió desplazarse hasta Arauca para tomar un vuelo con destino a Bogotá. Una vez en la ciudad, planeaba hacer su conexión a Cali y así regresar a su casa.

Sin embargo, se accidentó en el caserío Santo Domingo. Él mismo grabó un video para sus redes sociales, en cual dijo estar asustado por el imprevisto. “El día está lluvioso. Creo que el conductor al pasar el reductor de velocidad perdió el control del carro”, explicó.



Según el humorista, al no poder esquivar el reductor, el vehículo se levantó y se llevó por delante una cerca. “Siempre fue bastante el recorrido que hicimos y vean hasta dónde fue a dar el carro. Son bastantes metros”.

(Puede leer: Comediante de Sábados Felices tuvo grave accidente de tránsito).

A pesar de que transitaban por un sector sin presencia de casas, algunos curiosos llegaron al lugar y, al darse cuenta de que se trataba de Madrid, le pidieron fotografías.

- ¿No importa que esté asustado? -le dijo ‘Piroberta’ a una mujer.



- No, no importa -aseguró y procedieron a registrar el momento con una selfie.

“Ya me he tomado cuatro fotos. La gente me ve y me dice ‘aprovechemos que se accidentó y nos tomamos una foto’”, bromeó mientras esperaba que el carro fuera retirado del lugar, pues en parte la demora se debió a que el conductor olvidó las llaves adentro por salir a verificar qué había sucedido.



“Tuvieron que llamar a un cerrajero para poder sacar las llaves. La vaina ahora es sacar el carro”.

‘Gracias a Dios, salí ileso’

No hemos tomado ni café, pero ya saben cómo es la gente con el chisme FACEBOOK

TWITTER

Madrid agradeció que solo le quedó el susto, pues no tuvo ningún tipo de heridas. “A todos los ocupantes del carro, gracias a Dios, no les pasó nada”, agregó.



También aclaró que no iban en estado de alicoramiento: “Hace más de 20 años, yo no me tomo una cerveza. No hemos tomado ni café, pero ya saben cómo es la gente con el chisme”.

(Siga leyendo: ‘Lucumí’, de ‘Sábados felices’, reveló que fue secuestrado por la guerrilla).

Tras el retiro de la camioneta, continuó con su viaje en medio de chistes con sus compañeros. “Gracias a Julián, no nos abandonó. Perdió el vuelo, pero estuvo con nosotros ahí”, comentó el conductor sonriente.



“Seguimos llevando humor, pero también con bastante susto. Lo primordial es que Dios hizo posible que no nos pasara nada. Las cosas materiales vuelven y se consiguen”, concluyó ‘Piroberta’.

También puede leer:

- Piter Albeiro revela la ‘millonada’ que gana por sus lujosos negocios en Miami.

- ‘Hombre Caimán’ lamentó no estar en ‘Sábados Felices’: ‘Ni un agradecimiento’.

- Hijos de Fabio Restrepo dicen que su padre murió por negligencia en hospital.

- Amparo Grisales: ¿con quién celebró el día del Amor y la Amistad?

Tendencias EL TIEMPO