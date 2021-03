Piroberta de Sábados Felices en pelea legal con su imitador

El humorista del programa de chistes de 'Caracol Televisión' 'Sábados Felices', Julián Madrid, más conocido por interpretar al personaje de 'Piroberta', se encuentra en una batalla legal contra Diego Armando Balcarcel, un imitador que se está haciendo pasar por él desde el año 2016.



Balcarcel se hace llamar ‘La Piro’ y ha venido haciéndose pasar por el humorista para ganar privilegios a costa de su fama en Colombia. En vez de crear su propio personaje ha optado por vestirse, maquillarse y actuar como el personaje que Julian Madrid creó hace más de 20 años.



Ante esta situación ‘La Piroberta’ contrató abogados y decidió demandar a Balcarcel después de haberle 'rogado' por mucho tiempo que dejara de usar su personaje y creación artística. Así lo informó el programa ‘La Red’ de ‘Caracol Televisión’.



De acuerdo a lo informado, la demanda interpuesta fue aceptada y le han dictado medidas cautelares a Balcarcel. Ahora ‘La Piroberta’ y ‘La Piro’ entrarán a conciliación.



“Yo en ningún momento quiero hacer nada, lo que pido es que no me imite, que no se haga pasar por mí. Yo no he querido tomar medidas fuertes porque en realidad respeto el trabajo de cada quien, pero al ritmo que va, no sé qué vaya a pasar”, dijo el humorista hace unos meses al mismo programa de chismes antes de emprender acciones legales contra la falsa ‘Piroberta’.



¿Cómo se enteró Julián Madrid de su imitador?

En junio de 2020 Julián contó a 'La Red' que un día una modelo webcam lo contactó porque supuestamente él había adquirido sus servicios. Después de aclararle la situación, la mujer le mostró una foto en la que Diego Armando aparecía vestido de 'Piroberta'.



Además de eso, su imitador ha celebrado contratos a su nombre y por eso Julián ha tenido problemas con varias alcaldías en Colombia.



Según relata el humorista de 'Sabados Felices', Diego Armando mandó a hacer una camisa igual a las que usa la verdadera 'Piroberta' para realizar una primera presentación en Acacías, Meta. Esto después de haberle pedido a Julián que le regalara la prenda, a lo que él se negó.



Diego Armando Balcarcel se hace llamar 'La Piro' Foto: Instagram @lapirocomediante

A pesar de esto, Julián lo invitó a uno de sus ‘shows’, en el cual se dio cuenta de las malas intenciones de Diego Armando, quien ese día grabó toda la presentación. “Pequé por ingenuo, no sabía que de pronto iba con otras intenciones (...) empezó a hacer a venderse con un seudónimo, como ‘La piro'”.



Tendencias EL TIEMPO