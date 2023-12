El cantante que le ‘echó los perros’ a Lina Tejeiro: ¿nace un nuevo amor?

Lina Tejeiro ya tendría un nuevo pretendiente para acabar con su soltería, esto es lo que se especula en las redes sociales luego de que un cantante le coqueteara públicamente.

Lina Tejeiro, una actriz que triunfa en las redes sociales

La actriz Lina Tejeiro es una de las famosas colombianas que más destaca en las redes sociales y es que más allá de su trabajo en novelas y películas, su espontaneidad y belleza la han llevado a ganar más de 10 millones de seguidores en Instagram.



Se sabe que su vida amorosa no pasa desapercibida y sus seguidores no desaprovechan cualquier oportunidad para hablar de ella.



Como muchos recuerdan, la llanera, de 32 años, ha salido con galanes del mundo del espectáculo colombiano, algunos de los más recordados son: Sebastián Vega, Carlos Torres, Andy Rivera y, más recientemente, Juan Duque.

El cantante que le estaría ‘cayendo’ a Lina Tejeiro

La ahora empresaria, lleva más de un año soltera y, por el momento, no ha mencionado si alguien ha cautivado su corazón.



No obstante, esto podría cambiar tras rumores que salieron a la luz de un “posible interés amoroso”, como lo creen algunos de sus seguidores.

Todo comenzó porque el artista urbano Pirlo Power subió una historia en Instagram en la que se observó la aparente complicidad. El hombre compartió una foto en la que posaba junto a Tejeiro y contó que estuvieron en el mismo hotel.

Ante esto no dudó en ‘echarle los perros’ y escribió: “Me tocó compartir hotel con este bebecito. Lo que no compartimos fue habitación, pero el camino es largo".

Cabe destacar que por estos días el caleño está dando de qué hablar en la industria musical gracias al lanzamiento del tema ‘Cuál es esa’ que trabajó junto a Feid. El ‘single’ se encuentra disponible en YouTube y tiene casi dos millones de visitas, y ocupa el primer lugar en tendencias.

El hecho fue difundido en un perfil de Instagram en el que suele subir contenidos de famosos. Tras esto salieron a la luz varias reacciones por parte de los internautas sobre la posibilidad de que nazca una relación entre ambos famosos.

A pesar de que se está hablando del tema en redes sociales, por el momento, ni Lina o Pirlo se han pronunciado al respecto, por lo que lo dicho anteriormente podría ser solo rumores difundidos por los internautas.



Lina Tejeiro da detalles de su primer papel en el cine colombiano

