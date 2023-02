La Kings League sigue ganando adeptos en todo el mundo del fútbiol. Con una audiencia de más de 30 espectadores por compromiso, este formato se ha vuelto uno de los streams más vistos de Twitch, lo que ha hecho que sea un producto diferente y bastante alejado a lo que es el deporte profesional que atrae público cada ocho días.



Sin embargo, las tensiones entre los presidentes se calentó el pasado domingo 19 de febrero durante la celebración de la fecha siete, pues en el partido entre Aniquiladores, de JuanSGuarnizo, y Rayo de Barcelona, de Spursito, se vivió un hecho que ha dejado en tela de juicio el arbitraje y las reglas de juego de la competencia.



El hecho se suscitó al destapar la carta de 1vs1. Durante el cumplimiento de la tarjeta, el jugador Fran Hernández marcó tres goles (Hat-trick) que fueron anulados porque el árbitro, según dicen los streamers, no cumplió con las normas para llevar a cabo el compromiso.



Juan Guarnizo se sintió perjudicado y, al parecer, se calentó por el grupo de WhatsApp, indicando que Piqué había ejercido un poder por encima del arbitral, ya que el ex FC Barcelona, presidente de la liga, repitió los dos minutos del ‘mano a mano’.



JuanSGuarnizo vs Gerar Piqué: ‘Puedo hacer lo que me plazca’



Ante el hecho, los dos presidentes afectados JuanSGuarnizo y Spursito, mostraron su inconformidad con las reglas del torneo a través de sus streams en Twitch y sus cuentas de Twitter. El colombiano, por ejemplo, manifestó que esto pasa porque cada ocho días hay reglas nuevas y por eso el cuerpo arbitral se confunde.



“Al que le tengan que explicar una norma en medio del juego, es una mier*. El problema está que como nos mama sacar cuatro cartas nuevas entonces estas cosas van a pasar, pero como jugamos al Digimon y al Pokemón, no sabes que ching* va a pasar cada semana", expresó Guarnizo.

Durante el After Kings, momento cuando se reúnen los presidentes a discutir el transcurso de la última jornada, Piqué le metió ‘picate’ por un argumento que lo hizo ser tildado por algunos internautas y espectadores de “narcisista” y “arrogante”.



“Muy bien apuntas Juan algunos puntos. Las reglas no estaban bien ejecutadas y en este caso la regla no estaba bien aplicada y por eso entré para hacer repetir los dos minutos. Pero tiene que entender alguna cosa, esto no es una liga normal como la de la televisión, en ningún momento voy aceptar actitudes como la del otro día", indicó inicialmente Piqué.



”Puedo hacer lo que quiera y si quiero repetir el partido lo puedo hacer. Sois unos privilegiados y quiero respeto para todos los que hacen la Kings League”, agregó.



@JuanSGuarnizo tenias razón de nada sirven los after Kings ya todo esta claro… pic.twitter.com/NjSaUJFJ9N — Santiago blalo (@santiagoblalo) February 20, 2023

Ante el hecho, el colombiano explotó y le cantó la tabla a Piqué, quien no respondió a las acusaciones: “ Yo creo que la actitud hostil la empezó Piqué. del mensaje de que soy el que manda y se hace lo que yo diga”.



"Yo no vengo aquí a meterme con nadie ni a insultar con nadie. Creo que tienen una actitud a la defensiva conmigo que no me merezco y por eso vengo con una actitud molesta. Todo lo que pasó ese día fue un mier*, pero no pueden poner conductas terribles, son palabras que no he dicho”, agregó.



Guarnizo espera a que se repita el encuentro contra Rayo Barcelona, por lo que en la semana se tomarán decisiones sobre qué pasará con está polémica que se ha hecho viral en redes a sociales.



