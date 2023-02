Este miércoles 15 de febrero se celebró la final de la copa Catalunya entre F.C Andorra y el Badalona. Entre los asistentes al partido destacaron dos famosos que últimamente han estado bajo el ojo público, pues se trata de Gerard Piqué y Clara Chía.

La pareja disfrutó del partido desde uno de los palcos del estadio. Ahí se les pudo ver que en todo momento estuvieron muy cerca, mostrando que se encuentran bastante enamorados, a pesar de la controversia que se formó luego del estreno de la canción de Shakira y el productor argentino Bizarrap.



Las personas que asistieron al evento deportivo realizaron diferentes videos de la pareja. En uno de ellos se les puede ver discutiendo por el partido y en otros, que sin duda son los que han llamado la atención de los internautas, compartiendo unos apasionados besos.



Al finalizar el partido y con la victoria del F.C Andorra, equipo del que es propietario Gerard Piqué, el ex de Shakira abandonó las instalaciones del estadio Badalonés muy feliz junto a su pareja. Estas imágenes demuestran la buena relación que tienen y descartan cualquier rumor de crisis.

Piqué habló en una entrevista de Shakira

Hace unos días, el ex futbolista tuvo una entrevista con el TikToker John Nellis y este le preguntó quién era la persona más famosa que guardaba entre sus contactos telefónicos, que no estuviera relacionada con el deporte.



Ante esa pregunta, Piqué se quedó pensando un momento y reveló que era su expareja, la cantante colombiana Shakira.



“Diría que Shakira, tal vez, fue mi pareja. Podría ser uno. Estoy pensando en seguidores en Instagram y sí, si estás diciendo eso, diría que Shakira por eso. Si no está relacionado con el fútbol, porque creo que Cristiano es el más seguido en el mundo ahora”, respondió Piqué.



Para varios internautas, la respuesta de Gerard fue inesperada, pues actualmente se ha hablado mucho del enfrentamiento que hay entre él y Shakira.

