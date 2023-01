La polémica separación entre la cantautora barranquillera Shakira y el exfutbolista español Gerard Piqué sigue dando de qué hablar.

En los últimos días se hizo tendencia un tuit del exdefensor del Fútbol Club Barcelona, el cual sería respuesta a una nueva canción de la artista colombiana junto con el productor argentino Bizarrap.

En dicho tema, Shakira le habría lanzado varios dardos a Piqué, todo en relación a su actual relación con Clara Chia Marti, según la lírica de la canción que se habría filtrado en Twitter.

“A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú; esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique; yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores, ni me supliques; entendí que no es culpa mía que te critiquen; yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, diría una de las estrofas del nuevo sencillo

Así mismo, la expectativa ante el nuevo lanzamiento aumento luego de que la misma Shakira tuiteara un video en el que se puede ver una avioneta sobrevolando Miami, con un letrero que dice: ‘Una loba como yo no está pa’ tipos como tú’.

Ante esto, el ahora copropietario del equipo de esports KOI (junto al streamer español Ibai Llanos) y presidente de la liga de fútbol Kings League publicó un trino compuesto por cuatro emojis: una carpa de circo, un caballo de carrusel, un payaso y una rueda de la fortuna.

🎪🎠🤡🎡 — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 10, 2023

Muchos internautas interpretaron este mensaje como un ataque hacia la artista, a lo que varios usuarios y seguidores de la barranquillera le respondieron al español con mensajes puntuales o con memes a modo de burla.

uf ,.que pasa ya lloras antes de que salga el tema

tremeda mujer te perdiste

dejarla por una niña cuando aun tienes niños que criar

PERO .GRACIAS A DIOS LAS MUJERES SON COMO EL AVE FENIX 🤣 — mariana betina (@marianabetina) January 10, 2023

Dude you messed w Shakira…we don’t wanna hear anything from you — Roman Granto Lucarini (@romanlucarini) January 10, 2023

Vale la pena aclarar que, desde que Shakira y Gerard Piqué oficializaron su divorcio, la artista lanzó dos sencillos: ‘Te felicito’, cuya letra hablaría directamente sobre el cómo asumió la supuesta infidelidad de su exmarido; y ‘Monotonía’, en la cual habla sobre la dificultad de hacer realidad el desapego luego de una separación amorosa.

Este nuevo tema con Bizarrap sería la primera canción que la artista interpretaría en 2023, luego de haber lanzado ‘Monotonía’ junto al reguetonero puertorriqueño Ozuna, el pasado mes de noviembre, canción de la cual también surgieron especulaciones sobre una posible indirecta al exfutbolista español.

JUAN MARTÍN MURILLO HERRERA

Redacción Tendencias