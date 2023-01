En medio del furor por la Music Sessions #53 de Bizarrap y Shakira, que rápidamente reunió en YouTube más de 142 millones de visualizaciones, ubicándose como el video más popular (es decir, es el número 1 en Tendencias de música en la plataforma) y obteniendo el primer puesto a nivel global en Spotify, hasta que ‘Flowers’, de Miley Cyrus, la superó, la respuesta de Piqué no ha sido la más aplaudida.



El ex jugador del Barcelona ha lanzado pullas a la cantante colombiana, haciendo referencia en específico a la estrofa:“Cambiaste un Ferrari por un Twingo

Cambiaste un Rolex por un Casio

Vas acelerado, dale despacio

Ah, mucho gimnasio

Pero trabaja el cerebro un poquito también”.

¿Qué ha hecho? Primero, apareció en una transmisión de la Kings League luciendo un reloj Casio, pues supuestamente logró un patrocinio de la empresa para su torneo de fútbol. No contento con eso, afirmó en el video que “es un reloj para toda la vida”.

Al día siguiente llegó a un evento a bordo de un auto Renault Twingo, el mismo que Shakira menciona en la canción, lo que fue ampliamente comentado por los internautas.



¿Qué dicen los psicólogos?

La vida y la profesión que tienen (los futbolistas) les lleva a ser narcisistas FACEBOOK

TWITTER

Ante este comportamiento, un medio de su país natal llamado ‘El Español’ consultó a expertos para que dieran su opinión.



El psicólogo Gabriel Pozuelo, dio indicios de "rasgos narcisistas" en Piqué: “Como el aire de superioridad. Se está riendo de lo malo y le está sacando el beneficio”, explicó, agregando que el ex jugador muestra satisfacción al estar baja el foco y ser protagonista de los titulares, algo muy común entre quienes pertenecen a la farándula.



“Está actuando así para protegerse y, a la vez, atacar a Shakira. Demuestra así que no le afecta y que es capaz de sacar partido a la situación. Le está dando la vuelta”, concluyó.



Cristian Salomoni, psicólogo experto en comunicación no verbal, no da un diagnóstico (esto le corresponde a los psiquiatras), pero afirma con seguridad que sí podría ser una persona narcisista. “La vida y la profesión que tienen (los futbolistas) les lleva a serlo: los coches de alta gama, los relojes de lujo, las mansiones en las que vive, la gran cantidad de followers, las publicidades...”.



La psicóloga Marta Panizo, directora de Catarsis Psicología, opina que “como personaje, muchas de las cosas que hace las hace porque puede. Si él habla mal de alguien en público o tiene actitudes prepotentes es porque tiene a alguien que le aplaude”.

