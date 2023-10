Piqué pide a DJ en una discoteca española que no toque canciones de Shakira

No cabe duda de que los temas musicales con los que Shakira ha hecho su ‘catarsis’, tras la separación de Gerard Piqué, han sido motivo de incomodidad para su exesposo. Session 53 con Bizarrap, Monotonía, Copa vacía y El jefe son algunas de las canciones en las que la colombiana lanza dardos a los oídos de Piqué, quien se ha visto obligado a escucharlos hasta en encuentros futbolísticos a los que ha asistido.

La situación ha llegado a tal extremo que el pasado fin de semana, en un viaje a Málaga con su novia Clara Chía, el exjugador del Barcelona le pidió a un DJ que no reprodujera temas musicales de su ex mientras él se encontraba en una discoteca con su joven pareja, reveló el programa Socialité de Telecinco, en España.



(Lea también: Jessi Uribe rompió en llanto al recordar su pasado y habló de su vida privada)

Otra controversia de J.K. Rowling por opinión antitrans

J.K. Rowling, autora de Harry Potter, dijo que iría “felizmente” a prisión por sus opiniones transfóbicas. Según Page Six, tuiteó una foto que decía: “Repite después de nosotros: las mujeres trans son mujeres”, con la leyenda “No”. Su lista de comentarios similares es larga desde 2007, cuando dio me gusta a un tuit contra el movimiento por los derechos de personas transgénero.

Facebook Twitter Linkedin

Britney Spears y Justin Timberlake Foto: FOTO: AFP

Britney Spears reconoce que engañó a Justin Timberlake

En sus explosivas memorias que contiene el libro The Woman in Me, que estará en librerías de Estados Unidos el 24 de octubre, Britney Spears admite que engañó a Justin Timberlake con el bailarín y coreógrafo Wade Robson. Según la versión publicada por US Sun, Spears escribe sobre la aventura con Robson, quien se hizo famoso por acusar a Michael Jackson de abuso sexual. “Salimos una noche y fuimos a un bar español. Bailamos y me besé con él”, dice en el libro. Agrega que ambos “acordaron dejar atrás” la infidelidad por su lealtad de años a Justin.



(Le puede interesar: Maleja Restrepo reveló que fue víctima de estafa al tratar de comprar el SOAT en línea)

REDACCIÓN EL TIEMPO