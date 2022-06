Ya pasó una semana desde que la cantante colombiana Shakira confirmó por medio de un comunicado que ella y el futbolista Gerard Piqué, tras doce años de relación, decidieron separarse. Desde entonces, se han conocido toda suerte de detalles.



Ahora, el diario ABC de España publicó más información sobre Piqué, quien al parecer estaría enojado con la cantante y su familia por algunas actitudes que han tomado para hablar sobre la separación.



"Fuentes cercanas al astro catalán explican que llevaban tiempo muy desgastados y que la ruptura no tiene nombre de mujer. No son ni serán los únicos en tener acuerdos que solo a ellos corresponde desvelar", se lee en la nota, escrita por el periodista Saúl Ortiz, quien cuenta que la pareja llevaba ya unos tres meses separados.



Según la nota, "Piqué está molesto por el devenir de los acontecimientos". Y sigue: "No perdona ni olvida la traición que supone que Shakira haya permitido que personas allegadas a ella expliquen en televisión que está lánguida y lloricosa, que se encuentra recomponiéndose y apenada, como si para él esta situación fuera agradable o baladí".



De hecho, Saúl Ortiz cita a una fuente que se identifica como "alguien que conoce muy bien al jugador", quien señala: "¿Pero qué os pensáis que él está todo el día con unas y con otras? Por favor, hay que ser un poco serios en esto y recordar que cada uno sobrelleva las rupturas como puede".



Al parece, la pareja tenía unos códigos y las actitudes de Shakira, según esta fuente, estarían en contravía de ellos.



Cabe aclarar que Shakira y Gerard dejaron claro que su prioridad son sus dos hijos: Milan y Sasha. Y no dieron mayores explicaciones del porqué de la separación.



