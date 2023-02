Karol G y Shakira deslumbraron con su primera colaboración: TQG. La ‘bichota’ había intentado concretar una canción años antes, pero solo hasta este 2023, luego de que la barranquillera formalizara su separación de Gerard Piqué, se aventuraron a recitarle al desamor.

Los versos de la nueva canción de las colombianas, la cual hace parte del álbum ‘Mañana será bonito’ de Karol G, tienen varias referencias a sus exparejas. En unos de ellos, Shakira recurrió a un juego de palabras, conectó con su anterior canción ‘Monotonía’ y dijo que su ex tendría planes de regresar.

Ahora tú quieres volver

Se te nota, no sé, espérame ahí que no soy idiota

Así recita Shakira, al parecer, refiriéndose a las intenciones de Piqué. Cabe recordar que el paparazzi Jordi Martín, reconocido en la farándula de España, ya había revelado que el futbolista se habría arrepentido de estar con Clara Chía.



“Desde el entorno de Shakira me cuentan que en abril pasado (2022) terminaron su relación. Un mes más tarde él se arrepiente y vuelve a casa, pero no resultó y ahí deciden terminar por completo. El resto de la historia ya la sabemos… Clara y Piqué se mudan juntos”, mencionó el reportero para el programa ‘El Gordo y la Flaca’.

Piqué y Shakira. Foto: Twitch: King'sLeague, YouTube: Shakira

De hecho, la barranquillera había mencionado en la pista junto con el productor argentino Bizarrap que no quería regresar con su ex.

Yo, contigo, ya no regreso

Ni que me llores ni me suplique

Entendí que no es culpa mía que te critiquen

Yo solo hago música

Perdón que te sal-pique

Los demás dardos en TQG con Karol G



Shakira también expresó cómo se sintió al saber que su pareja estaba con otra persona:

Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa’ lo mío

Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido

Que hasta la vida me mejoró, juro que ya no eres bienvenido

Y lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia ni un me río

En otro de los versos, la barranquillera conectó con ‘Monotonía’, canción en cuyo video aparecía un hombre vestido como Piqué.

Tú buscando por fuera la comida

Yo diciendo que era monotonía

Y ahora quieres volver, ya lo suponía

Dándole like a la foto mía

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS