‘BZRP Music Sessions #53’, la colaboración conjunta entre Bizarrap y Shakira, es implacable: cada línea trae consigo una ola de dardos para Piqué, la expareja de la artista colombiana, y Clara Chía, el nuevo interés amoroso del exfutbolista.



Aunque son muchas las indirectas que lanza la canción de la cantante barranquillera, hay unas que han tomado más relevancia que otras -como “cambiaste un Ferrari por un Twingo” o “cambiaste un Rolex por un Casio”-. Algunas más, por el contrario, hasta ahora están comenzando a ser descifradas por los medios internacionales.

Tal es el caso de “yo, contigo, ya no regreso. Ni que me llores ni me supliquе”, una frase que, hasta hace unos días, se encontraba ensombrecida por otras que causaron mucho más revuelo entre los fanáticos. Sin embargo, lo que parecía ser una línea de ruptura más, podría ser una confesión tan directa como sorprendente: Piqué sí habría estado arrepentido de su ruptura con Shakira.

Fue Jordi Martín, paparazzi que ha seguido de cerca la vida de la colombiana y el catalán, quien hizo la revelación en una cápsula informativa para el programa de televisión ‘El Gordo y la Flaca’. Allí compartió información exclusiva provista por una persona del círculo cercano de Shakira.

(Lea también: Ella es Kathy Kopp, clave en la vida de Shakira durante su separación de Piqué).

“En abril del año pasado es la fecha en la que Shakira y Piqué terminan su relación. Un mes más tarde, aún estando con Clarita, se arrepiente de haber dejado a Shakira y decide intentarlo de nuevo. Vuelve a casa, pero en este intento, no resultó y es cuando deciden terminar por completo”, detalló el afamado periodista desde Madrid, España.



Como si fuera poco, Martín pronosticó un despido de, al menos, 50 personas en Kosmos, la empresa que creó el exjugador español para reinventar los negocios de medios y deportes; mientras que resaltó el éxito mundial que ha tenido el nuevo sencillo de la barranquillera y hasta informó de una nueva serie de conciertos por los que cobraría cifras exorbitantes.

(Siga leyendo: Piqué olvida a Shakira y se va de España sin Clara Chía: 'perlita' del exjugador).

“Me enteré que está considerando negociar una serie de conciertos. Estaría cobrando por cada uno de ellos dos millones de euros”, señaló el paparazzi para el programa citado anteriormente. Y agregó que, por el momento, lo que se sabe es que la cantante aplazó su viaje a Miami, por lo que seguirá viviendo en España hasta el mes de junio.

¿Crisis en la relación de Piqué y Clara Chía a cuenta de la canción de Shakira?

Claramente, las rimas de Shakira y Bizarrap no han pasado desapercibidas entre los medios, los seguidores y, aparentemente, entre Clara Chía y Piqué. Medios internacionales como ‘El Español’ hablan de una posible crisis entre la joven estudiante de 23 años y el exfutbolista catalán.



“Ella ha querido alejarse unos días del piso que comparte con su pareja. Chía ha pasado unos días en su domicilio familiar, en casa de sus padres. Ha optado por arrullarse en el calor familiar”, dijo una fuente consultada por el medio español citado anteriormente.

(De interés: ¿Piqué prefiere Ferrari o Twingo? Esta es su excéntrica colección de carros).

Pese a los rumores incesantes que, por estos días, han eclipsado los titulares de los medios, Lorena Vásquez y Laura Fa, integrantes del podcast las ‘Mamarazzis’, aseguraron que Clara está tranquila y que su relación con Piqué, al parecer, va igual.

“Lo lleva con estoicismo, está mucho más tranquila, que la relación con Piqué está bien. Te tengo que decir que tenemos un amigo en común que estuvo el domingo en esta Kings League y pudo verles juntos. Les vio relajados, besándose, acariciándose. Gerard en todo momento estuvo muy pendiente de Clara Chía”, contó Lorena Vásquez.

Conforme reporta la prensa europea, Piqué salió de España con rumbo hacia París -sin Clara Chía-, donde fue visto en una fiesta que tendría como motivo la promoción de la NBA en Francia.

