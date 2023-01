El ex futbolista Gerard Piqué y la cantante Shakira se encuentran bajo el ojo público, luego que la barranquillera estrenará una canción con Bizarrap hablando de su ex pareja. Como era de esperar varias personas han reaccionado al tema que rápidamente se convirtió en tendencia mundial.

Esta nueva sección con Bzrp ha sorprendido a sus seguidores por la dureza de sus letras, pues hay varias indirectas hacía el padre de los hijos de Shakira y su nueva pareja, Clara Chía.



Sin embargo, parece que una persona no estuvo feliz con el estreno de la canción, pues el periodista español Jordin Martin reveló lo que hizo Gerard antes de que el sencillo saliera a la luz.



El comunicador en su cuenta oficial de Instagram, comentó como le había parecido la canción de Shakira y el impacto que esta podría tener. “El tema mundial que explotó por el temazo de Shakira, sabía que iba a lanzar canción con Bizarrap, pero jamás me imaginé que fuera a ser un temón de este calibre”, aseguró.



Asimismo, en otro video afirmó que Piqué al parecer no estaba en España y había “huído”, pues él sabía que se iba a estrenar la canción de Bizarrap con Shakira. “Hay novedades de Piqué, el deportista no se encuentra en España. Piqué ha huido y tenemos que decir que Gerard sabía el día del estreno de esta canción y ha decidido huir de España”, afirmó.



En conversación con el programa ‘Lo sé todo’, Martin habló sobre el viaje que emprendió el ex futbolista del Barcelona. Aunque este tenía que ver con temas laborales, al periodista español se le hace raro que eligiera ese día para salir de España.



"Es alucinante porque todo el mundo está volcado con ella, todo el mundo dice que es brutal. Sabía que iba a lanzar con Bizarrap, lo anuncié desde agosto en 'El gordo y la flaca', pero no me imaginé jamás esa letra con cada puñal, en cada frase y con todo tan estudiado en general. No se merece menos. Piqué decidió huir de España y se encuentra en Los Ángeles, está en Estados Unidos como una escala de un viaje. Tuvo una reunión de trabajo, pero para mí es un cobarde”, afirmó en el medio colombiano.



Por el lado de Clara Chía, Martín comentó que ella sí estaba en España y no entendía por qué Shakira la había atacado en la canción. “Clara Chía sí acudió a su puesto de trabajo con cara depresiva y afirmando que no entiende el ataque de Shakira. Clara es la más buscada en Barcelona en este momento, está bastante agobiada”, contó.



Por último, afirmó que no cree que Piqué y su novia vayan a tomar acciones legales en contra de Shakira por su canción en la hay indirectas hacía ellos.

