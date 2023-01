La relación de Piqué y Clara Chía ha sido de todo -polémica, criticada, y destrozada-, menos tranquila. Entre la implacable venganza de Shakira, los rumores de infidelidad por parte del futbolista y los murmullos de una posible crisis, los indicios apuntan a que la pareja se encuentra pasando por un momento culminante. Para sorpresa de muchos, no es así.



Ni los letales dardos que lanzó Shakira en la ‘BZRP Music Sessions #53’ ni las incesantes especulaciones por parte de los medios de comunicación y, mucho menos aún, los duros comentarios en redes sociales provenientes de los usuarios han conseguido que la relación de Clara Chía y Piqué se tambalee; todo lo contrario, al parecer, los ha unido más que nunca.

Lo comprobó Piqué hace unas horas publicando una reveladora foto con Clara Chía en su cuenta de Instagram y lo volvió a hacer el pasado fin de semana en un evento de la Kings League -la nueva apuesta deportiva y empresarial del exjugador catalán- cuando, sin pensárselo dos veces, dio un apasionado beso a la joven estudiante. Así lo revelaron varias imágenes compartidas en redes sociales.

(Lea también: Las respuestas a Piqué en instagram: 'Te guste o no, tus hijos son Mebarak').

Pese a que mucho se ha especulado con respecto a una posible crisis entre la pareja, a causa del más reciente lanzamiento de Shakira, el abrumador escrutinio público y los rumores de infidelidad del exfutbolista con la misteriosa abogada Julia Puig Gali, esta reveladora aparición pública durante la cuarta jornada de la Kings League, realizada el 22 de enero de 2023, puso fin a todas las teorías.

Pasamos la tarde sentados al lado de GERARD PIQUE y de CLARA CHIA, durante la #KingsLeague. Ahora mismo soy la envidia de las revistas del corazón! 😅😂 pic.twitter.com/ytLjj94cbO — Isaac Moraleja (@IsaacMoraleja) January 25, 2023

De acuerdo con varios medios internacionales, como ‘La Vanguardia’, Clara y Piqué no se sentaron juntos, pero eso no impidió que no se dieran muestras de cariño. Fue el propio exjugador catalán quien puso fin a las barreras laborales y, delante de las miradas escrutadoras de decenas de personas, dejó al descubierto su amor por la estudiante al besarla de manera apasionada.



Durante el tiempo que duró la jornada, los abrazos, las caricias y las miradas cómplices tampoco faltaron.

🚨 aqui si podemos ver a Clara Chia, del lado de la pared, en la tribuna de la #KingsLeague, en el día de ayer. En un momento, Gerard se para, se acerca a ella, la abraza y le da un beso 😍☺♥



A todos los que deseaban verlos separados o peleados, la tienen adentro 😘🖕 pic.twitter.com/22HO17VFDc — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) January 23, 2023

(Siga leyendo: Shakira reacciona tras la primera foto oficial de Piqué con Clara Chía en redes).

Clara Chía, además de convertirse en una pieza fundamental de la vida de Piqué, también se ha transformado en un pilar en la faceta de empresario y organizador deportivo del barcelonés, quien anunció su retiro de las canchas en noviembre de 2022, tras una amplia y exitosa trayectoria deportiva. Al ser estudiante de Relaciones Públicas, la joven -de 23 años- se encuentra involucrada de lleno en Kosmos, la empresa de su pareja.

Otra prueba firme de compromiso



Facebook Twitter Linkedin

La imagen fue publicada por Piqué el pasado 25 de enero. Foto: Instagram: @3gerardpique

Como si la aparición en el evento no hubiese sido suficiente para reafirmar su amor y compromiso, el exfutbolista español decidió dejar atrás la discreción y estallar, el pasado 25 de enero, las redes sociales con una foto en la que se le ve como muy pocas veces en los últimos meses: posando ante la cámara con la joven de 23 años.

(De interés: Piqué 'suelta la bomba' y publica oficialmente su primera foto con Clara Chía).

La imagen es sencilla, pero contundente: mientras que Chía toma la fotografía a modo de selfie, Piqué se limita a mirar fijamente a la cámara y se apoya en el hombro de la joven estudiante. En medio del momento, ambos esbozan una ligera sonrisa.



La descripción de esta imagen bien podría ser la de cualquier pareja estándar, pero no lo es en absoluto. A tan solo una hora de ser publicada por el exjugador en su cuenta de Instagram, se acercó a 900 mil likes; 13 horas después, superó los dos millones setecientos mil ‘me gusta’.



Con contundentes muestras de cariño en eventos públicos y reveladoras fotos en su cuenta de Instagram, Clara y Piqué acallan los rumores de separación y exponen al mundo su amor sin tapujos.

Más noticias en EL TIEMPO

El colombiano que ha estado tres veces en la cárcel por llamarse como narco

Paula Durán: próximo sábado serán sus exequias y sus cenizas viajarán a Colombia

Mujer encuentra la lista de deseos de su difunto padre y decide completarla

¿De qué murió salsero Héctor Rey de ‘Te propongo’ en Puerto Rico?

Shakira habría pedido a sus hijos que no llamen abuela a la mamá de Piqué

VALERIA CASTRO VALENCIA

Redacción TENDENCIAS