Al ritmo de 'Una noche', su más reciente colaboración, Pipe Bueno y Nico Hernández paralizaron y se robaron toda la atención de los ciudadanos en una calle de Bogotá.

Con nada más que un pequeño grupo de músicos, el cantante y el creador de contenido digital arribaron a un semáforo sobre la calle 85 para tomarse la vía con música, sorprender a los capitalinos y hacerles pasar un rato inolvidable.

El momento quedó registrado en un video que fue posteriormente compartido por los artistas en su cuenta de Instagram. En este, se logra observar a los testigos de la escena atónitos, mientras Pipe Bueno y Nico Hernández pasan cantando a todo pulmón e incluso, durante algún punto de su presentación improvisada, se plantan frente a un carro para deleitar a dos espectadoras.

El tema que decidieron interpretar los cantantes es 'Una noche', cuyo lanzamiento en YouTube se dio tan solo unos días atrás. "Y si tal vez me dieras una noche alguna vez,

un whisky de tu boca como ves", se escucha entonar a los artistas en las calles bogotanas.

Las reacciones de los usuarios en redes sociales no se hicieron esperar. "Así no me enojaría en el trancón y esperaría horas", "¿Qué le pasa a esa gente que no se baja a cantar con Nico y Pipe ? y "A mí se me atraviesan estos dos en el camino y segurito me voy detrás de ellos", fueron algunos de los comentarios por parte de los internautas.

Pipe Bueno es uno de los artistas de música popular más reconocidos a nivel nacional. Canciones como 'Guaro', 'Dueño de ti' y 'Recostada en la cama' le han servido para acumular seguidores a lo largo y ancho del país, sin dejar a un lado que también ha adquirido fama en otras naciones.

Nico Hernández, por otra parte, se dio a conocer tras su paso por 'La Voz Kids' en el año 2016. Aunque no logró hacerse con el título de ganador, el boyacense siguió trabajando en su carrera musical, tanto así que, dos años después de su participación en el programa, lanzó su primer sencillo titulado 'Bésame despacio'.

Tiempo después, el joven comenzó a transformar canciones de diferentes géneros en música regional mexicana, lo que lo llevó, en muchas ocasiones, a convertirse en una sensación en redes sociales, especialmente en TikTok.

El pasado 1 de junio, Hernández se presentó en Rancho MX y compartió escenario con Jessi Uribe, Yeison Jiménez, Beéle, Andy Rivera y Juan Duque. Se espera que 'Una noche' también sea interpretada por los artistas en el concierto que tiene anunciado Pipe Bueno en el Movistar Arena de Bogotá el próximo 1 de septiembre.

VALERIA CASTRO VALENCIA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO