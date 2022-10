Pipe Bueno y Maluma siempre han mostrado la gran amistad que tienen desde hace varios años y su cercanía. Recientemente, las dos estrellas de la música protagonizaron un nuevo encuentro, esta vez en un concierto en Guayaquil, Ecuador, donde se les vio vivir un momento agradable antes y después de dicho evento.

El pasado 9 de octubre se llevó a cabo un concierto en el estadio Alberto Spencer de Guayaquil, por parte de los artistas Maluma y Marc Anttony, en el cual participó como antesala el autor de ‘Dueño de Ti’, Pipe Bueno, quien expresó en sus redes sociales que se sentía muy emocionado de compartir estos momentos con su ‘parcero’, el padrino de su hijo mayor, Máximo.



La experiencia en Ecuador de los dos cantantes quedó plasmado en unas fotografías que Pipe Bueno publicó en su cuenta de Instagram, en las que describe: “Trabajamos un ratico en Ecuador… y pa’ la casa a descansar, con mi buen PARCERO y compadre, con el que pasamos una chimba siempre que nos vemos !! Ay ay ayyyy!! (sic)”.



(Le puede interesar: 'Prohibido': la nueva canción que estrenarán Pipe Bueno y Silvestre Dangond).

La reacción de los seguidores de los intérpretes de canciones como ‘Tequila’, ‘La invitación’, y ‘Acá Entre Nos’ no se hicieron esperar y compartieron la felicidad y admiración que sienten por la amistad de los dos artistas.



“Cómo pasan los años… ni comparación cuando grabaron la invitación, eran unos niños”, “Qué buena amistad tienen, que concierto tan bueno”, “Amamos esa amistad de ustedes”, y “Los verdaderos compadres. Gran amistad”, fueron las reacciones de muchos de los seguidores de estos cantantes colombianos.



(No deje de leer: Maluma cuenta que tuvo que rogarle a Madonna que se presentara en su concierto



De igual manera, el artista de reconocidas canciones como ‘Cuatro Babys’, ‘Hawái’, ‘Borró Cassette’, ‘Mala Mía’ y ‘La Botella’ compartió en su Instagram la felicidad y orgullo por el éxito que ha tenido su más reciente canción ‘Junio’, la cual ya es número uno en Estados Unidos y Puerto Rico.



Maluma compartió en su avión privado con Pipe Bueno el gran momento que están pasando en sus carreras y, ahora, se les ve más unidos que nunca; no solo en sus conciertos y canciones sino también en sus espacios personales y familiares.

