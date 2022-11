El pasado 27 de octubre, la creadora de contenido con más de 18 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, Luisa Fernanda W, y el cantante de música popular, Pipe Bueno, anunciaron a través de sus redes sociales que su segundo hijo, Domenic, había nacido.



Sin embargo, los internautas llenaron de críticas la noticia debido a una fotografía en la que la pareja decidió mostrar al nuevo integrante, pues el pequeño tiene los ojos claros y según los internautas, ninguno de los progenitores tiene ese tono de color.

(Le puede interesar: Luisa Fernanda W compartió tierno video de sus dos hijos, Máximo y Domenic).

Para la ‘influencer', en comparación a muchos otros famosos que deciden no hacerlo, mostrar a su hijo no es problema, así lo informó ella en sus redes sociales.



Así que, Luisa publicó en su Instagram una imagen en la que se veía a Pipe Bueno, ella, Máximo y el rostro de su nuevo hijo.

(Siga leyendo: Pipe Bueno reveló que estaba 'prendido' cuando nació su hijo Domenic).

Como era de esperarse, los comentarios y las reacciones fueron miles. Incluso, en una reciente dinámica de preguntas y respuestas, Domenic fue uno de los temas principales.

(Lea: Pensó que eran gases, fue al médico y estaba embarazada: dio a luz horas después).

De hecho, uno de los internautas preguntó: “¿Por qué los ojos de su hijo no se parecen al de ninguno de ustedes?”

A lo que los padres respondieron de forma diferente. Por un lado, para Luisa, el color claro en los ojos de Domenic será el que él tendrá durante toda su vida, mientras que para Pipe, no lo cree así.



“Yo tengo aquí un debate con mi mujer y es que todos los bebés nacen con una telita gris, pero Luisa dice ya que son ojos claros. Pilas, yo no digo que no, porque puede ser”, dijo Pipe Bueno en las historias de Instagram.

Y agregó: “O sea, es que puede que le cambie el color, pero no van a dejar de ser claros, porque la melanina del ojo ya es clara. Máximo no nació así, eran negros”.



Por lo que, quedó demostrado que tanto el cantante de ‘Cupido fallo' como la creadora de contenido están a la expectativa de lo que pueda pasar con los ojos claros de Domenic.

Más noticias

El secreto de Luisa Fernanda W para recuperar su figura luego del embarazo

Luisa Fernanda W compartió tierno video de sus dos hijos, Máximo y Domenic

Fanny Lu debutó en la industria de la moda: estos serían los estilos de su ropa

Tendencias EL TIEMPO