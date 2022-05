Los cantantes Pipe Bueno y Alzate cruzaron una serie de polémicos mensajes en redes sociales, los cuales dejan en evidencia que tienen algunas diferencias y todo indica que es por plata.



Le puede interesar: Pronto se estrena el nuevo protagónico de Pipe Bueno: 'Siempre fui yo'



En la noche del pasado sábado, Bueno compartió una historia en su cuenta de Instagram, en la cual expuso que tiene fuertes diferencias con un colega suyo, aunque no refirió ningún nombre.

“Mucho hablan de que el género popular en Colombia es muy unido, pero no pasa nada ¡Eres un falsete, papá! El que lo entendió lo entendió, para no decir quién es. Y ya que no quieres dar la cara, solo quiero que me devuelvas la plata que me hiciste meter para nada”, aseguró el cantante y actor.



Pero el asunto no paró ahí, sino que, posteriormente, publicó un video en el que reiteró su molestia, pero además aclaró qué era lo que lo tenía molesto. “Para los que me conocen, yo poquito soy de estas vueltas, pero es que yo también soy un hombre; y yo esto nunca lo había hecho en mi carrera. Pero para no mandárselo a decir con nadie, y tampoco para mencionarlo, pero usted sabe quién es. Nada más deme la cara y devuélvame la plata que me hizo meter y listo”, señaló.



Y fue más allá al señalar que desde niño a él le enseñaron que “en los negocios hay que ser serios” y, ante la aparente negativa de su socio para devolverle lo invertido, hizo público el conflicto.



Entonces fue cuando apareció en escena Alzate para dejar en claro que él era el involucrado.



“Usted decidió hacer esto viral sin ni siquiera regalarme una llamada para solucionarlo. Me parece un acto de cobardía, pues ni siquiera menciona por qué o de quién está hablando. Yo si voy hablar en nombre propio, y es para Pipe Bueno. Ya que decidió hacerlo viral voy a contar que soy yo el que lo ha estado buscando. Lo único que veo en esto es un acto de mala intención”, fue el pronunciamiento de Alzate.



El intérprete de ‘Maldita traición’ agregó que es él quien más está perdiendo dinero y lo único que quiere Pipe Bueno es afectarle su imagen.



Pero también expresó que no entiende por qué razón este asunto se hizo viral.



Si bien quedó en evidencia que hay unas claras diferencias entre los dos interpretes, y que el asunto es dinero, lo que no quedó determinado es cuál fue el negocio que los tiene a los dos peleando.



Le puede interesar: Elecciones 2022, la recta final: hablan los más opcionados