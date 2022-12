Luisa Fernanda W y Pipe Bueno son una de las parejas de la farándula nacional más reconocidas del momento. Hace casi tres años que están juntos y de su amor han dado fruto a dos hijos: Máximo y Domenic, quien nació el pasado 27 de octubre.



Desde que anunciaron oficialmente su amorío en redes sociales, ambas celebridades no se han separado y hasta han mostrado su apoyo mutuo abriendo en sociedad ‘Rancho Mx’, uno de los gastrobares más reconocidos de Bogotá, al que acuden grandes personalidades de la música, la televisión y el deporte colombiano.



Si bien las celebridades ya tienen un hogar conformado, el intérprete de ‘Guaro’ no ha formalizado del todo sus pretensiones con la influencer paisa, pues el matrimonio parece ser un tema que aún no está en sus planes venideros, o al menos así lo ha hecho saber en diferentes oportunidades.



¿Se acerca el matrimonio?



Sin embargo, en un video publicado por Luisa Cataño, nombre de pila de la antioqueña, más de un internauta se emocionó al pensar que el día del casamiento había llegado, pues se le vio al compositor arrodillarse frente a la empresaria, pero para darle un beso y un abrazo.



La grabación está ambientada con The hills x where have you been’, lo cual romantizó aún más el momento. El hecho causó tal repercusión, que hoy cuenta con casi un millón de reproducciones, 94 mil “Me gusta” y 132 comentarios de internautas conmovidos con la escena, que desde ya especulan una posible boda.



“Pensé que te iba a pedir matrimonio”, “Yo pensé que le iba a poner matrimonio cuando se arrodilló”, “Aquí los que se ilusionaron con el anillo”, “Pensé que le iba a pedir matrimonio”, “Hacen una pareja hermosa”, “Son muy bellos”, fueron algunos de las reacciones de usuarios de internet.



