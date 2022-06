Karol Sevilla y Pipe Bueno han estado revelando detalles inéditos del detrás de cámaras de ‘Siempre fui yo’ (una serie web de drama y suspenso colombiana original de Disney+), así como de los videoclips que han grabado juntos.



En una reciente entrevista, Karol Sevilla contó con ilusión su experiencia en el rodaje del videoclip ‘La canción más bonita’, diciendo que “Lo grabamos aquí en México y después de que grabamos la temporada fue nuestra reencuentro, fue como encontrarme con mi alma gemela y volver a interpretar los personajes. Fue complicado, yo venía lastimada, me lastimé el tobillo”



Luego al referirse a los vestuario bromeó diciendo “Nos montaron una coreografía donde teníamos una vuelta, de repente estaba vestida de princesa, yo decía esto es como el videoclip de la bella y la bestia, claramente yo soy la bella, y la bestia no lo sé, no lo voy a decirlo”.



Al respecto, Pipe comentó que “Hubo un momento donde en el video pueden ver que yo la cargo y estoy dando vueltas, y antes de continuar fui interrumpido por Karol, quien confesó que su vestido se rompió en plena grabación”. Karol respondió entre risas confirmando el percance.



Sin embargo, el cantante de música popular aclaró que “O sea no se rompió simplemente se le zafó el broche, osea donde yo no lo abrace pues hubiese quedado ahí, osea Disney nos veta”.



Química frente a la pantalla

La cantante contó con entusiasmo la conexión musical que sintió en medio de las jornadas de grabación con Pipe Bueno a pesar de que sus carreras en el medio son muy distintas



“Fue una experiencia muy bonita, aparte la canción es preciosa y una de las cosas que nos gustaría recalcar es que Pipe canta un género diferente al que yo canto y poder cantar y que nuestras voces conectaran es un trabajo muy grande, pero la verdad es que todo se acopló muy bien”, detalló Karol.

