Pipe Bueno y Luisa Fernanda W son una de las parejas de las que más se habla en redes sociales, y es que en poco tiempo han logrado consolidar una gran familia, primero Máximo y ahora con la llegada de su segundo hijo, Domenic. Hace unos días el cantante de música popular estuvo en ‘La sala’ de Laura Acuña y contó que Luisa lo ha apoyado en los momentos más difíciles.

Luisa Fernanda ha sabido conquistar el negocio de las redes sociales y gracias a su gran esfuerzo ha consolidado todo un imperio tanto así que hoy en día es dueña de su propia marca de maquillaje y socia de un restaurante bar con Pipe.



Recientemente en la entrevista con Laura Acuña, el cantante contó cómo gracias a Luisa pudo sacarle provecho a sus redes sociales. Esto pasó en los duros momentos de la pandemia y el confinamiento, cuando el artista se vio apretado de dinero al no poder realizar eventos y conciertos. Así que tuvo que buscar una nueva fuente de ingreso.



“Gracias a Dios a mi mujer le dije: ‘Venga, ¿cómo es la vuelta de las redes sociales, yo nunca monetizaba nada’. Me dijo: ‘Pues yo facturo esto’, y yo: ‘¡Qué! ¿tú estás segura?, y ella me dijo: ‘Sí’”, confesó.

Y continuó diciendo: “Y yo: ¡Juepucha!, no, pero ayúdame. La verdad, hizo un par de llamadas y consiguió dos contratos anuales”.



En ese momento, el antioqueño se dio cuenta que tenía que diversificar su fuente de ingresos y decidió crear junto a Luisa el restaurante Rancho MX. Además, juntos también lanzaron una aplicación de saludos, en la que también involucraron a famosos como Lina Tejeiro y Juan Fernando Quintero.



Por último, el artista decidió aventurarse en el mundo de actuación y participar en proyectos como ‘Te la dedico’ de RCN y en la serie de Disney ‘Siempre fui yo’.

