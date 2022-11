Pipe Bueno es, quizás, uno de los cantantes de música popular más reconocidos de la industria nacional. Con talento, carisma y un sello artístico inigualable, se ha ido ganando el cariño de millones de colombianos que, año tras año, lo han acompañado en su trayectoria musical y, entre otras cosas, han cantado a grito herido sus composiciones.



Pipe Bueno y Maluma se reencuentran en concierto en Ecuador



Bien sea por sus exitosos lanzamientos musicales, por la relación que sostiene, desde hace unos años, con la influenciadora Luisa Fernanda W o, simplemente, por el contenido que comparte a través de sus redes sociales, el cantautor caleño siempre está dando de qué hablar. Su más reciente anécdota, mientras se dirigía a uno de sus shows, no fue la excepción.

Lo que parecía una prometedora y, aparentemente, regular presentación en San Martín (Meta) terminó convirtiéndose en una odisea para el intérprete de ‘Guaro’, quien se vio en aprietos al quedar encerrado en un ascensor, junto con otros integrantes de su equipo, a punto de iniciar el concierto.

El angustiante y divertido momento que vivió Pipe Bueno



A través de un video en su cuenta de Instagram, el también actor y compositor colombiano mostró que, en la vida de un artista de gran trayectoria musical, no todo es color de rosa. Los accidentes, las dificultades y, en ocasiones, momentos tan divertidos como angustiantes aparecen para eclipsar hasta los más prometedores shows.

“¡Me quedé encerrado en un ascensor y casi no llego al show! Pillen todo lo que pasó el día de ayer, camino a un show en San Martín, Meta”, fue el mensaje con el que el intérprete de ‘Usted no me olvida’ acompañó un clip en el que se le ve encerrado en un ascensor, junto a otros integrantes de su equipo.

Pipe Bueno quedó impactado al saber cuánto dinero gana Luisa Fernanda W

Entre risas y caras de desconcierto, uno de los acompañantes de Pipe Bueno decidió llamar a alguien por teléfono para pedir ayuda. “Llamen a los Bomberos si es posible”, comentó, a manera de broma, el hombre.



Afortunadamente, el angustiante momento tuvo un final feliz: el artista no solo llevó a cabo su presentación musical, sino que, además, cautivó al público con sus icónicos temas y hasta se tomó algunas fotografías con sus seguidores. Todo parece indicar que el encierro en el ascensor se unirá al prontuario de anécdotas divertidas del intérprete de ‘Cupido Falló’.

Aunque el encierro en el elevador fue la mayor de las preocupaciones, no fue la única; todo lo contrario, la llegada a San Martín estuvo rodeada de contratiempos para el artista.

Nace segundo hijo de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W: 'Llegó nuestro otro tesoro'

En el video, Pipe Bueno también compartió que, antes de arribar al lugar del concierto, tuvo que enfrentarse a un trancón provocado por el cierre del peaje que, según él, duró aproximadamente 40 minutos. Sin embargo, lejos de perder el tiempo, el cantante aprovechó para compartir con sus fanáticos: fotos, besos, abrazos y elogios apaciguaron el estresante momento.

