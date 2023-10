Pipe Bueno no soportó más y le levantó la voz a Amparo Grisales en 'Yo Me Llamo'

Yo Me Llamo, el programa de Caracol TV que busca al doble perfecto de un cantante entre un grupo selecto de colombianos, sigue siendo una sensación en las noches de la televisión nacional y dando mucho de qué hablar.



Una de las participantes que se presentó en el capítulo 57 fue la imitadora de Greeicy Rendón, quien interpretó la canción ‘Ya Para Qué’. Una vez terminó de cantar, no pudo contener el llanto y se llevó los aplausos del público.

“Es una canción muy emotiva, y tocó mi corazón y las fibras de mi alma. Eso era lo que quería transmitir”, declaró ‘Greeicy’ de Yo me llamo, cuando le preguntaron por las lágrimas en sus ojos.

El jurado, no obstante, tuvo opiniones divididas frente a la presentación. El primero en dar su opinión fue César Escola. “Está pasando algo con el color de la voz, en mi opinión. (...) Creo que estás cantando más forte, y Greeicy en esta canción es mucho más niña, mucho más suave. Cuidado con esos matices”.



Luego, arremetió Amparo Grisales: “Yo creo que esta canción te expone más la voz, porque es una balada, diferente a lo que estás acostumbrada. Los detalles son muy puntuales, y los hiciste, pero muy exagerados”, dijo la jurado. Además, regañó a la participante por usar en exceso la voz nasal, y calificó a la interpretación como “no limpia”.



Fue ahí cuando Pipe Bueno, el tercer miembro del jurado, intervino para defender a ‘Greeicy’: “Parece que yo estuve en otra presentación, porque vi todo lo contrario. Para mí es la presentación en la que más te has lucido como Greeicy”, sentenció Pipe mientras el público aplaudía y Amparo sacudía la cabeza en desacuerdo.



“Creo que el color de la voz está en su punto, de hecho Greeicy es bien nasal”, continuó el jurado, mientras Grisales le respondía: “A mí no me parece. Es nasal, ¡pero a ella no se le entendía nada! Ella tenía que ser más dulce y tener más limpia la voz”. Pipe Bueno respondió que lo entendía y lo respetaba, pero que él se había conectado con la concursante y había sentido la presencia de Greeicy en el escenario.



Después, Amparo volvió a tomar la palabra para criticar la decisión de la participante de incluir un teléfono como elemento en su presentación y no estar pendiente de él. “No hiciste nada de Greeicy, ni siquiera los gestos. Aunque ella esté esperando esa llamada, yo quería ver esa sensualidad en la cara. Para mí no fue tu mejor noche”, cerró la actriz.



Cuando la participante salió del escenario, los jurados continuaron discutiendo. César le daba la razón a Amparo y ella continuaba argumentando sobre el teléfono, y sermoneando a Bueno sobre lo que él debería mirar ahora que es actor.



“¿Pero es que se iba a quedar con el teléfono toda la presentación? Hubiéramos dicho lo contrario, ‘¡Pero le cantó solo al teléfono!’”, se defendió Pipe en un tono alto, para que lo escucharan.



“¡No me grite! Me aturdió, qué pena, no me hables brusco”, le reclamó Grisales al cantante, que dijo que no estaba gritándole a ella, sino dramatizando lo que pudo haber pasado.



Al final del programa, 'Greeicy' fue eliminada de la competencia, junto a 'Alejandra Guzmán' y a 'Alci Acosta'.

ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

