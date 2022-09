El pasado 24 de agosto de 2022, la Corte Suprema de Justicia reafirmó la sentencia impuesta contra Martín Horacio Carrillo por haber introducido biopolímeros dañinos en los glúteos de la modelo y presentadora bogotana Jessica Cediel.



(Artículos relacionados: Jessica Cediel cuenta cómo se enteró que tenía biopolímeros en su cuerpo).

Después de una batalla legal de 11 años, Carrillo deberá pagar 48 meses de prisión y una inhabilidad para ejercer su labor por seis meses, una condena que no caló muy bien en la opinión pública por el corto periodo de tiempo que, por ley, este sujeto estará por fuera de los quirófanos.



Esta problemática acarreó graves problemas en la salud mental y física de la comunicadora, quien por más de una década tuvo que someterse a tortuosas operaciones para retirar el plástico de su cuerpo, el cual le estaba generando adormecimientos musculares e intensos dolores en la zona lumbar.



En una de sus publicaciones de Instagram, la capitalina le expresó a sus más de 9.5 millones de seguidores lo difícil que ha sido la situación.



"Nada podrá restituir el daño hecho a mi salud. Han sido muchos años que han dejado cicatrices en mi alma, en mi mente y en mi cuerpo. He llorado lágrimas de sangre por este engaño. Sólo Dios me ha dado la fuerza para seguir adelante a pesar de todo”, dijo.



(Siga leyendo: ¿Daniela Álvarez está embarazada? Imágenes levantan sospechas entre seguidores).

El apoyo de 'Pipe' Bueno

Ante el fallo de la corte, internautas y personalidades del mundo del espectáculo han usado las diferentes plataformas digitales para enviar un mensaje de apoyo a la presentadora, entre ellos, su ex novio ‘Pipe’ Bueno, quien estuvo presente durante los primeros años de la tortuosa operación estética.

“Eres valiente. Felicidades Jessica, porque después de varios años y después de muchos días de sufrimiento, siempre estuviste con la frente en alto luchando por hacer justicia y sentar un precedente en este tipo de procedimientos”, dijo el cantante de música popular.



“Espero que de verdad esto repercuta, tanto en las personas afectadas para prevenirse, como en aquellos que siguen poniendo estos biopolímeros en el cuerpo de las personas sin ningún escrúpulo”, agregó.



(Lea también: ¿Despechada? Carmen Villalobos fue vista cantando a grito herido en un concierto).

Ante sus palabras, Cediel reposteó el mensaje de su expareja y comento: “Gracias @pipebueno. Tú has sido testigo fiel de todo este sufrimiento”.



Bueno y Cediel fueron una de las parejas más reconocidas del mundo del espectáculo durante el 2009 al 2014, año en que tuvieron que abandonar su relación debido a sus compromisos laborales.



En ese momento la modelo estaba trabajando en Estados Unidos para la cadena ‘Telemundo’ y el cantante estaba impulsando su carrera en la industria musical en Colombia.



(Siga leyendo: Memes: Jeff Bezos y otros adinerados que 'pueden comprar mojarra en Cartagena').

Más noticias

Exmánager de Diomedes Díaz dice que lo vio en sueños y dio números de lotería

Tatuaje de Medusa: ¿qué representa este diseño que se ha difundido en TikTok?

Natasha Klaus arremete fuertemente contra Jessica Cediel por biopolímeros

Tendencias EL TIEMPO