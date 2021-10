Pipe Bueno reveló cómo lo afectó rumor de su supuesta homosexualidad

Pipe Bueno, el cantante y compositor de música popular, es uno de los artistas más reconocidos del género, pero también uno de los más comentados en redes sociales, no sólo por su talento sino por su relación con la ‘youtuber’ e ‘influencer’ Luisa Fernanda W.



Los famosos han llamado la atención de los internautas desde que iniciaron su relación, a finales de 2019, y con la llegada de su hijo Máximo, quien cumplirá un año el próximo 28 de octubre.

En esta ocasión, la pareja publicó un video en YouTube que dio de qué hablar. Bajo una dinámica de entrevistas, contaron intimidades y hablaron de temas que nunca antes habían mencionado a la prensa o en clips anteriores.

En medio de las confesiones, Luisa le preguntó a Pipe si tenía alguna inseguridad a raíz de la presión social, la fama, o los comentarios que hace la gente. Al respecto, Pipe no dudó en comentar abiertamente las ocasiones en las que se llegó a sentir incómodo por las opiniones o rumores que han hecho sobre su vida personal.



El artista aseguró que, recientemente, algunos internautas hablaron de su físico, pero fue un tema que no tomó a mal y, por el contrario, disfrutó de algunos chistes y se motivó a tener hábitos más saludables para bajar de peso.



“En pandemia estuve super gordo, me acuerdo que me molestaron un resto, ¿que si estaba embarazado yo o estaba embarazada Lu? y a mi me dio fue mucha risa. (...) Eso se convirtió más bien en un reto personal y pues terminé bajando nueve kilos y medio”, mencionó.



Pero recordó que al inicio de su carrera sí se sintió inseguro cuando salió el rumor de que era homosexual. Algo que para él era “súper raro”, pues apenas tenía 16 años y fue un tema que también afectó su relación con el público masculino.

“Nunca lo había dicho, pero sí había muy mala sensación hace muchos años, porque ahorita no pasa eso. Hace muchos años, el hombre que creía eso quería hacerme un chiste o tratar de burlarse de mí, o si un hombre fanático mío me saludaba había otros al lado hablando”, señaló.



Esta situación ocasionó que Pipe tuviese que optar por distanciarse un poco de su público masculino, aunque sabía que dentro de ese grupo tenía buenos fanáticos. Además, prefirió evitar comentarios que le hicieran en persona, pues en esa época era más “fosforito” y no quería hacer parte de una pelea o escándalo mayor.



“Si yo estaba cantando, tenías mis 16, 17 años, y si aquí había una mesa con solo hombres, yo prefería ni siquiera mirar hacia allá. (...) Además, en ese entonces era más fosforito, ahora me controlo más, entonces no quería llegar a tener un problema porque uno se enojara y dijera algo que no quería decir”, mencionó en la entrevista que le hizo su pareja.



En ese sentido, afirmó que para manejar la presión social es fundamental tener buenas bases de educación en el hogar y más aún para no caer en provocaciones sobre comentarios de temas que no son ciertos.

