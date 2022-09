Pipe Bueno y Luisa Fernanda W son una de las parejas más conocidas del mundo del espectáculo en el país. Sin embargo, en las últimas semanas han estado bajo la lupa de los medios de comunicación y las redes sociales, debido al polémico beso que le dio el cantante de música popular a una de sus fanáticas en un concierto.



Esto causó un sin fin de reacciones por parte de internautas y los portales de chismes, quienes empezaron a especular un posible roce conyugal entre los famosos por lo sucedido. Ellos se refirieron al tema hace algunos días en el programa ‘Lo Sé Todo’.



“Yo cometí ese acto, fue un concierto que tuve hace unas semanas. De repente como que el tiempo pasa y la gente no recuerda y lo comienzan a sentir de otra manera, pero cuando yo comencé mi relación, eso que yo hago ahí, lo hago en todos mis shows”, comentó el artista.



“Luisa me conoció así y cuando ya todos sabían que éramos pareja, en esos 14 conciertos, yo subía a una chica, tal como Romeo Santos. Es un show y cuando la vi en el escenario dije 'ella se merece un piquito', eso no se le niega a nadie (...) eso sí, en casa no pasó nada”, agregó.



Por su parte, Luisa Fernanda W también dio su punto de vista, aunque no se mostró tan cómoda con las actuaciones de su esposo, pues sus declaraciones tenían un tono sarcástico.



“Con ese video en especial, prefiero reservarme la opinión”, a lo que el reportero le afirmó: “Pipe dijo que no pasó nada en casa”, y la influenciadora, con cara de asombro, respondió: “¿Y dijo que no había pasado nada en casa? No pues qué va a pasar, ya qué”.



Luisa vuelve a tocar el tema

Al parecer el tema había quedado ahí, pero a través de la tradicional dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, uno de los seguidores de la creadora de contenido volvió a avivar la llama preguntando “por qué no hace nada si ‘Pipe’ se besa con tantas mujeres”.

A lo que Luisa Fernanda W de manera jocosa prefirió pasarle el celular a su pareja para que respondiera la pregunta: “Yo creo que todos saben que eso hace parte de mi trabajo ahorita en la actuación”, a lo que la influencer entró en la escena y de manera sarcástica le dijo “ay no, tan bonito”.



“Lu está aquí y lo va a confirmar. Cuando me conoció y los que han seguido mis shows, han sabido que siempre he subido una mujer y le he dado un pico (...) así nos conocimos (Luisa y él) y así lo hice por mucho tiempo en el inicio de mi carrera, después decidí no hacerlo y hace un par de semanas lo hice una vez más porque me dio la gana”, agregó.



Por otro lado, Luisa Fernanda W prefirió no opinar sobre el tema y siguió bromeando en su perfil de Instagram, pues aclaró que ella apoya la vida artística de su pareja “así como él haría lo mismo en caso tal que pase lo mismo”.

