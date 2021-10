Pipe Bueno dice que meseros lloraron por las ganancias de su restaurante

En su nueva faceta de empresario, el cantante de música popular Pipe Bueno, pareja de Luisa Fernanda W, habló sobre el restaurante 'Rancho MX' que inauguraron hace un mes y medio y que se ha convertido en un lugar para eventos, encuentros y días familiares.

"Los que me conocen de cerca saben que siempre me ha gustado emprender, soy un músico creativo con el lado empresarial activo", le contó Pipe al medio digital KienyKe.



En el diálogo, contó cuándo les surgió la idea: "La pandemia aceleró esto. Cuando sucede la cuarentena, nos cerraron el chorro (sic) a los cantantes. ¿Qué tal si esto vuelve a pasar? No quisiera que mis ingresos solo vengan de un lado y empezó a nacer esa duda de qué hacer y cómo hacerlo".



Tras seis semanas de la inauguración, el restaurante ha sido comentado y compartido por cientos de usuarios en redes sociales y celebridades colombianas. "Es increíble cómo la gente ha ido al lugar. La experiencia que viven es espectacular; hay caballos, banda, eventos artísticos diferentes, comida, juegos para niños, es un lugar muy bonito".



Y agregó: "Ese lugar sin gente no es nada. Estoy agradecido con el público por ese amor que nos dan".



También se refirió a la reacción de las personas que trabajan en el lugar tras los resultados del primer mes: "Nuestros meseros y la gente que estaba ateniendo el primer mes de propina se pusieron a llorar porque evidentemente nos fue bien. Las ganancias se dividen con ellos, nunca habían tenido un pago de este tipo".



Por último, el cantante contó que está trabajando en un nuevo emprendimiento relacionado a tecnología, pero no dio más detalles.

EL TIEMPO