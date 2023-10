‘Jessi Uribe’ recibió críticas de Pipe Bueno: ‘Se estaba perdiendo el personaje’

En el más reciente capítulo de ‘Yo me llamo’, uno de los primeros en presentarse fue el imitador de Jesi Uribe, quien cantó frente al jurado ‘Alguien me gusta’, que originalmente está interpretada por Andy Rivera, Jhonny Rivera y el actual novio de Paola Jara.



Antes de subirse al escenario, dejaron ver cómo este artista se preparó para la gran noche al lado de Alberto Marulanda, también conocido como ‘Poncho’, quien se encargó de guiar al cantante. Previo al inicio de su práctica, analizaron su parecido en cuanto a su contextura física.

Al retirarse la chaqueta que cubría su torso, el participante dijo: “Yo también soy musculoso” como Jessi Uribe, sin embargo, cuando se retiró su camiseta, el entrenador expresó: “Usted me dijo: ‘yo tengo lo de Jessi Uribe’”.



Luego, el concursante le preguntó si le “faltaba” para tener un físico parecido al cantante, a lo cual el profesor de acondicionamiento físico asintió. Tras esto, se le calculó la “edad corporal” que se determinó con la ayuda de una báscula la cual reveló que tenía el físico de un señor de 56 años.



Se dirigieron a una caminadora de banda y desde esa herramienta de ejercicio comenzó su plan de entrenamiento mientras practicaba la canción que interpretaría en la noche. Finalmente llegó la hora de subirse al escenario y demostrar su talento.

‘Se estaba perdiendo el personaje’ jurados dieron su veredicto

Al culminar su presentación, se enfrentó a la opinión de los jurados, el primero en pronunciarse fue Pipe Bueno quien aseguró que ‘Alguien me gusta’ era una canción difícil de interpretar solo “porque fue grabada con tres y la forma de respirar y, compartir la canción hace que sea fácil cantarla entre tres”.



Adicional a esto, el caleño le resaltó al imitador que la forma en la que tomó el aire “en los finales” le gustó. Sin embargo, notaba que “el color de la voz” en las notas altas perdía ese tono que tanto caracteriza a Jessi Uribe.



“Hubo algo raro y es que el color de la voz en ciertas notas agudas y, en ciertos finales que quisiste proponer algo distinto se me estaba perdiendo realmente el personaje de Jessi Uribe. Se me desdibujó un poco la voz en ese momento”, aseguró.



Por otra parte, Amparo Grisales dijo: “Me sucedió exactamente lo mismo, sentí que se volvían notas de reggae, es muy raro, es un tema que se complica porque como dijo Pipe fue entre tres. A lo mejor esos finales los tomaste con alguno de ellos para sostenerlo”.



Aún así, la ‘diva’ de la televisión expresó que le gustó la interpretación del concursante y que le gustaría que sonriera más. Por su parte, César Escola, lo notó “bien”, pero que hubiera podido inspirarse en la versión que Jessi Uribe realizó en Houston.

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

