Pipe Bueno confesó que salió con la ‘sobrina de Cristiano Ronaldo’: ‘Me sentí ridículo’

Pipe Bueno se ha convertido en uno de los artistas más influyentes de Colombia en los últimos años, ha ganado gran popularidad por el éxito de sus canciones, empresas y otros proyectos de entretenimiento que emprende.

Así mismo, por medio de las diferentes redes sociales, donde tiene más de nueve millones de seguidores, suele compartir historias de su vida artística, personal y anécdotas a las que se ha enfrentado.

En una entrevista que el artista de música popular tuvo en el programa de YouTube ‘Dímelo King’ el caleño confesó que hace varios años ‘salía’ con la supuesta sobrina de Cristiano Ronaldo.



El jurado de ‘Yo Me Llamo’ relató que todo empezó cuándo recibió un mensaje directo por una de sus redes sociales, además, indicó que este perfil era de ‘una chica completamente increíble’, por lo que no dudo y empezó a hablar con él.



“El pedo es que yo la miro, se ve real, sus historias se ven reales y empiezo a conversar con ella. Tomo su WhatsApp y terminamos dialogando mucho. La verdad, su modo de operar y la forma en la que habló, que era como español castellano, era demasiado envolvente”, dijo Pipe Bueno.

Además, aseguró que aunque en algún momento relacionó el apellido de la mujer con el del astro del fútbol, Cristiano Ronaldo, en un principio no pensó que estuvieran relacionados.



“Sin embargo, llegó el momento en que me dijo que voy para la inauguración del hotel de mi tío en Nueva York, después ella me pidió que la invitara a uno de mis conciertos, le dije que sí, entonces aseguró que vendría en el avión privado del tío”, contó Pipe Bueno.



Al atar todas las ‘pistas’ que la mujer le dejaba en las conversaciones, el cantante llegó a pensar que se trataba de la sobrina de Cristiano Ronaldo, hasta “me imagine pasar una Navidad en compañía”, dijo.

“Cuando empiezo a querer hacerle videollamada, ella no se dejaba ver. Yo ahí dije: esto está raro; empecé a mandar las fotos que ella me enviaba a una cosa que hace como una búsqueda para ver si hay una foto igual o similar en internet y ¡pum!, me apareció una nena, era otro nombre, era española, el que ella decía que era su papá era el esposo de la persona real y todo se fue a la mi****”, contó Pipe Bueno.

“Si me está viendo, me debería de buscar, ya en este momento pa’que nos riamos, porque estuvo brutal, porque de verdad en algún momento yo llegué a creer una estupidez de esas. Es una crack”, finalizó el artista y empresario.

