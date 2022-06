La pareja de famosos colombianos confirmó este martes que serán papás por segunda vez. La noticia no tomó por sorpresa a sus seguidores, que ya lo sospechaban desde hace semanas.



Luego de esquivar la pregunta de sus fanáticos durante varios días, la influenciadora Luisa Fernanda W publicó en su cuenta de Instagram la novedad y mostró la reacción de la familia cuando se enteró de la llegada de un nuevo miembro.



Luego, la pareja de famosos abrió un espacio en sus historias para responder las preguntas de los fanáticos. Acostados en la cama y jugando con Máximo, las estrellas se abrieron a sus seguidores y contaron cómo han sido sus últimas semanas.



En un primer lugar, Pipe Bueno confirmó que a pesar de que ya sabían del embarazo desde hace días, quisieron ser prudentes y esperar un tiempo adecuado para contar la noticia a sus seguidores.



“No habíamos querido decir porque estábamos esperando a que pasaran un poco más de tres meses. Ustedes saben que durante los primeros meses es riesgoso y puede haber pérdidas. No les vamos a decir cuánto tiempo ha pasado, pero les podemos anunciar esa hermosa noticia” explicó Bueno.



Pipe Bueno había expresado en otras ocasiones que le gustaría ser padre nuevamente en un corto plazo. Por lo que la noticia lo sorprendió pero al mismo tiempo le causó felicidad.



“Yo lo presentía prácticamente, así que no me tomó por sorpresa. De hecho, le decía a ‘Lu’ hazte la prueba […]. Cuando me dijo ‘me están dando náuseas y mareos’ yo dije: ‘Ya está’ contó el cantante.



La pareja que estaba ilusionada por la posible llegada de un hermano para su hijo Máximo, quiso compartir el momento juntos. Así lo explicó la creadora de contenido junto a Pipe Bueno en sus historias de Instagram.



“Él me dijo: ‘Espérame hasta que llegue de grabar la novela y nos hacemos la prueba juntos’” contó Luisa, mientras que el artista de Ranchera explicó: “Exacto, en el video está y hasta eché un madrazo, pero una chimba” finalizó Bueno.



La revelación

Con un video de Instagram, la influenciadora mostró el momento exacto en el que se realizó la prueba de embarazo y esta confirmó la llegada de un nuevo bebé. En la publicación, Luisa Fernanda contó la felicidad que ha tenido la familia en estos últimos días.En redes los fanáticos dejaron mensajes de cariño en el video que ya tiene más de 900 mil ‘me gusta’.

