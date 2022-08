Pipe Bueno y Luisa Fernanda W vuelven a ser tendencia en las redes sociales. Esta vez por un video que está circulando en algunas plataformas digitales en el que se ve al cantante de música popular besando a una de sus fanáticas en pleno concierto.



(Siga leyendo: Natalie Portman aplaza rodaje de nueva serie por extorsión de un grupo criminal).

El hecho ha causado un sinfín de reacciones de internautas en redes sociales, quienes manifiestan que este es un evidente acto de irrespeto contra su esposa. Ahora bien, en el marco de la celebración del aniversario de Rancho MX, restaurante de las celebridades, el intérprete de ‘Cupido Falló’ se refirió al tema.

“Yo cometí ese acto, fue un concierto que tuve hace unas semanas. De repente como que el tiempo pasa y la gente no recuerda y lo comienzan a sentir de otra manera, pero cuando yo comencé mi relación, eso que yo hago ahí, lo hago en todos mis shows”, comentó el cantante al programa ‘Lo sé Todo’.



“Luisa me conoció así y cuando ya todos sabían que éramos pareja, en esos 14 conciertos, yo subía a una chica, tal como Romeo Santos. Es un show y cuando la vi en el escenario dije 'ella se merece un piquito', eso no se le niega a nadie (...) eso sí, en casa no pasó nada”, agregó.



(Le puede interesar: Jessica Cediel reveló cómo quedó su cuerpo tras las cirugías y recuperación).

Por su parte, Luisa Fernanda W también dio su punto de vista, aunque no se mostró tan cómoda con las actuaciones de su esposo, pues sus declaraciones tenían un tono que rayaba con lo sarcástico.



“Con ese video en especial, prefiero reservarme la opinión”, a lo que el reportero le afirmó: “Pipe dijo que no pasó nada en casa”, y la influenciadora, con cara de asombro, respondió: “¿Y dijo que no había pasado nada en casa? No pues qué va a pasar, ya qué”.



La reacción de la creadora de contenido levantó las especulaciones sobre una posible rencilla entre la pareja por las imágenes que se han estado viralizando por todo el país; no obstante, se les vio muy unidos en la celebración del primer año de su restaurante.



(Lea también: Carolina Cruz denunció estafas con productos adelgazantes a su nombre).

Más noticias

Carolina Cruz denunció estafas con productos adelgazantes a su nombre

Rosalía ya está en Bogotá y se fue a visitar Monserrate

Georgina Rodríguez: el emotivo tatuaje que honra la memoria de su bebé fallecido

Tendencias EL TIEMPO