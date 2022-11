Desde que Lina Tejeiro y el cantante Juan Duque confirmaron su separación han estado bajo el ojo público debido a las indirectas que se envían a través de sus redes sociales. Esta situación ha ocasionado que varias celebridades reaccionen para defender a los artistas y uno de ellos fue Pipe Bueno.

Después de varias semanas en silencio, la actriz reapareció en su red social de Twitter y le envió una fuerte indirecta a su exnovio. En su mensaje expresaba que ella había tenido un 'rímel’ hace unos meses y su empaque le había encantado, pero con el tiempo se dio cuenta de que no era de la calidad que ella esperaba, así que decidió botarlo.



(Siga leyendo: Abuelo de 90 años no quiere dejar de coducir: 'Me inquieto cuando no trabajo').



Ante esta situación, en los comentarios algunos internautas han defendido a Lina y otros a Juan. Pues algunos de ellos le dan toda la razón a la actriz diciendo que ella merece algo mejor y otros, por el contrario, le reprochan que el verdadero motivo de que terminaran era su amor por Andy Rivera.

Ahora bien, el cantante de música popular Pipe Bueno subió a sus historias de Instagram un video en el que invitaba a sus 8.8 millones de seguidores a escuchar la nueva canción de Juan Duque, ‘Hotline’.



“Escúchense esta canción de Juan Duque, qué temazo papá”, comentó.



(No deje de leer: ¿Se arrepintió?: Yeferson Cossio se está borrando los tatuajes de la cara).



El intérprete de ‘Cupido Falló’, al parecer, era cercano a la expareja y de hecho los había invitado al aniversario de ‘Rancho MX’. Esta situación ha hecho que los internautas se pregunten si Pipe le está haciendo publicidad a Juan Duque o es una forma de mostrarle su apoyo.

